Gasolina em Aracaju varia entre R$ 4,95 e R$ 5,19; Diesel S10 de R$ 4,78 a R$ 5,59 por litro e GNV de R$ 4,68 e R$ 4,66

Gasolina em Aracaju varia entre R$ 4,95 e R$ 5,19 por litro; Diesel S10 de R$ 4,78 a R$ 5,59 e GNV de R$ 4,68 e R$ 4,66

O Procon Aracaju realizou novo levantamento de preços dos combustíveis na capital sergipana. Os dados foram coletados em 42 postos, com o objetivo de monitorar o mercado e proporcionar uma referência de preços aos consumidores.

A pesquisa atualizada aponta valores entre R$ 4,95 e R$ 5,19, para a gasolina comum. A gasolina aditivada apresenta maior preço de R$ 5,29. Já para o etanol, os valores variam de R$ 4,08 a R$ 4,56. No caso do Diesel S10, os valores vão de R$ 4,78 a R$ 5,59. Já o GNV aparece com maior preço de R$ 4,68 e menor preço de R$ 4,66.

Com a nova regra tributária, que passou a valer nesta quinta-feira (1º), a alíquota única e fixa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina e o etanol passa a ser cobrada, em todo o país, com o valor de R$1,22 por litro.

A coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, acrescenta que o órgão não possui autorização legal para regular preços. “Atuamos para coibir práticas abusivas. Além do monitoramento e fiscalizações preventivas, o órgão pode ser acionado pelos consumidores, através dos canais oficiais de atendimento, para registrar as suas denúncias”, frisa Bongiovani.

Caso o consumidor deseje registrar denúncias ou sanar dúvidas, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151 e o telefone 79 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Para o atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento prévio no site procon.aracaju.se.gov.br ou através dos canais telefônicos. Os consumidores também podem encaminhar as suas solicitações para o e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Clique aqui e veja a tabela com os preços

Fonte e foto: Secom/PMA