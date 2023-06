Celi é Destaque no Anuário 2023 da Brain Inteligência Estratégica

A Construtora Celi, uma das principais empresas do setor de construção, foi destacada na página 98 do Anuário 2023 da Brain Inteligência Estratégica, uma publicação que analisa as tendências do mercado imobiliário e destaca os principais players do setor.

O destaque foi para o projeto Central Garden, um empreendimento inovador localizado no coração de Aracaju. Com mais de 230.000 m², o Central Garden é um exemplo de como a empresa está redefinindo o conceito de moradia, combinando natureza, arte e localização privilegiada.

“O Central Garden é a concretização de anos de estudo e aprimoramento. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para aguçar os sentidos e inspirar momentos únicos, trazendo um novo conceito de moradia para Aracaju”, disse Maria Celi Teixeira Barreto Valente, diretora da Construtora Celi.

O empreendimento contará com duas lindas praças, áreas comerciais, calçadas largas, ciclovia sombreada e mais de 3.500 mudas plantadas. A Brain contribuiu para o sucesso do empreendimento realizando pesquisa quantitativa e estudo de potencial de mercado para o desenvolvimento do masterplan.

Este reconhecimento reafirma o compromisso da Construtora Celi com a inovação e a sustentabilidade em todos os seus projetos. O Central Garden está atualmente à venda, oferecendo uma oportunidade única para aqueles que buscam uma experiência de vida excepcional.

Para mais informações, visite o site da Construtora Celi (https://www.celi.com.br) ou entre em contato com nossa equipe de vendas.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho