Aracaju tem previsão de tempo nublado com possibilidades de chuvas isoladas nesta segunda-feira

A plataforma da prefeitura que monitora o tempo e clima, ClimAju, informa que nesta segunda-feira (10), Aracaju tem previsão de tempo nublado com possibilidades de chuvas isoladas. Os pluviômetros da capital registraram o volume acumulado de 99,8 milímetros em 72 horas.

A previsão é que o volume de chuvas seja menor que os registrados nesta sexta e sábado. Já os ventos devem ser moderados com rajadas ocasionais. Os termômetros na capital sergipana devem registrar temperaturas entre 23 °C e 29 °C.

Durante a vigência do alerta, foram atendidas 25 ocorrências, registradas através do número emergencial 199. Desse total, 16 estiveram relacionadas a alagamentos, oito para avaliação de risco estrutural e uma para avaliação de risco de deslizamento de terra. Também houve ampliação do monitoramento das áreas de risco.

Foto AAN