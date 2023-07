Sergipe decreta estado de emergência para gripe aviária. No estado não há casos notificados, diz governo

O Governo de Sergipe decretou nessa terça-feira (25), Estado de Emergência Zoossanitária por Influenza Aviária de Alta Patogenicidade.

A medida foi tomada por meio do Decreto nº 358 de 24 de julho de 2023 publicado no Diário Oficial.

Na publicação, o governo também informa que instituiu o Sistema de Monitoramento, Avisos e Ações para fins de prevenção à ocorrência da doença. Sergipe não possui casos notificados.

De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus não infecta humanos com facilidade e, em ocorrências registradas em outros países, a transmissão de pessoa para pessoa não foi sustentada. Ainda segundo a pasta, para que haja contaminação é necessário um contato muito próximo entre o animal e o ser humano. Por isso, as autoridades alertam que a população não deve manipular aves encontradas mortas ou debilitadas.

