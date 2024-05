Aracaju reduz consumo de energia em cerca de 70% com modernização da iluminação

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seminfra), modernizou por completo o parque de iluminação pública da capital sergipana. A iniciativa, que envolveu a substituição das antigas lâmpadas de vapor por modernas luminárias de LED, foi realizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com o consórcio Conecta Aracaju S/A, responsável pela gestão e manutenção do sistema pelos próximos 13 anos. O projeto, uma das ações do Planejamento Estratégico 2021-2024, resultou na troca de todos os 60.033 pontos de iluminação pública da cidade.

Com essa modernização, Aracaju já está atingindo números expressivos na economia de consumo de khw. Em outubro de 2021, quando foi iniciado o processo, o total de energia consumida pelo parque de iluminação pública era de 4.332.505,00 kwh. Já em abril deste ano, o consumo total caiu para 1.420.952,45 khw, representando uma redução de 67,2 %.

Ainda em outubro de 2021, a gestão municipal desembolsou R$1.597.062,90 para o consumo de energia com iluminação. No mês de abril deste ano, a despesa foi de R$ 548.615,53, o que representa uma queda expressiva de 65,65 %.

Além do baixo consumo de energia elétrica, as lâmpadas de LED são totalmente sustentáveis, pois não contêm nenhum elemento poluente, tais como as lâmpadas fluorescentes, diminuindo a quantidade de lixo contaminante.

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, destaca os múltiplos benefícios proporcionados pela modernização do parque de iluminação pública da capital.

“Os benefícios são contundentes, pois uma cidade bem iluminada oferece mais comodidade e melhora a estética urbana, deixando-a mais bonita, mais aprazível e pode até inibir ações criminosas. Além disso, a economia gerada é muito significativa, superando nossas expectativas iniciais ao planejar a PPP. Só a redução nos custos de energia já justifica todo o esforço de modernização, demonstrando como o projeto tem sido benéfico para a população de Aracaju de várias maneiras, inclusive no que diz respeito à sustentabilidade “, enfatizou.

Ferrari lembrou que Aracaju foi uma das primeiras capitais a aderir ao projeto de modernização do parque de iluminação pública, alcançando resultados positivos rapidamente.

“É um grande projeto e foi muito bem elaborado. A execução começou no final da pandemia de covid-19, em agosto de 2021, quando o país passava por dificuldades em todos os setores, inclusive de importação, já que a maioria das luminárias vinha de países asiáticos, como a China, Japão. Não foi fácil, enfrentamos muitos desafios, mas, com organização e planejamento, o processo avançou rapidamente, tornando-nos a cidade que mais rapidamente implantou as lâmpadas entre as selecionadas pela Caixa Econômica Federal. Progredimos na instalação de LEDs e conseguimos modernizar a cidade”, reforçou.

O consórcio também se encarrega de identificar problemas e realizar correções conforme necessário, assegurando uma iluminação pública de alta qualidade. Os bairros com mais pontos de iluminação da cidade são: Coroa do Meio (3.373), Aruana (3.344), Farolândia (3.115), Atalaia (2.492), Jabotiana (2.074), Santa Maria (2.033) e Centro (2.016).

Conecta Aracaju

Parte integrante da modernização é a criação do aplicativo “Conecta Aracaju”, mais uma novidade disponibilizada pela Prefeitura para que a população possa reportar problemas na iluminação pública, como pontos de luz apagados ou com mau funcionamento.

O aplicativo, disponível para download gratuito na Play Store, permite que os moradores façam solicitações de reparo a qualquer hora, todos os dias da semana, registrando o nome da rua e o número de identificação do poste, facilitando o processo de reparo.

Entusiasta do aplicativo, o secretário Ferrari faz questão de destacar a importância dessa ferramenta digital para que o cidadão possa interagir diretamente com a administração pública.

“É essencial que a comunidade esteja informada e fique de olho nos problemas, pois esse feedback facilita a identificação dos locais que necessitam de nossos serviços. O prazo para execução é curto, cerca de 72 horas, permitindo-nos atuar de forma eficiente e rápida”, ressalta.

Inovações tecnológicas

A modernização do parque de iluminação pública, além de deixar a cidade mais bonita, vai abrir caminhos para um cenário tecnológico sem precedentes a partir da telegestão, sistema de conectividade entre lâmpadas de LED e um software de gerenciamento, o qual permite a troca de informações de forma virtual, capaz de identificar problemas nas luminárias, sem a necessidade de que a população acione a empresa Conecta Aracaju S/A.

Também será possível estabelecer no sistema rede 5G, Wi-Fi gratuito, câmeras de segurança e outros modelos de conectividade. A telegestão foi dividida em marcos I, II e III. Cada um contempla cinco mil pontos, situados em diversas ruas, avenidas e rodovias da cidade.

“Com a implantação da telegestão, Aracaju estará na vanguarda da inovação urbana. Esse sistema permitirá um controle mais eficiente e inteligente da iluminação pública, possibilitando ajustes em tempo real e melhorando a resposta a eventuais problemas. A infraestrutura bem distribuída de energia elétrica e iluminação pública de Aracaju favorece essas futuras instalações. Assim, a cidade avançará significativamente em direção a um futuro mais conectado e inteligente”, comenta Ferrari.

Iluminação especial

O contrato com o consórcio Conecta Aracaju S/A também prevê a implementação de iluminação especial em 16 pontos turísticos da capital, para aumentar o embelezamento e a atratividade dos cartões-postais da cidade, a exemplo da Colina do Santo Antônio, Monumento de Formadores da Nação, Mundo Maravilhoso da Criança, Oceanário, Arcos da Orla e Centro Cultural.

