Acidente envolvendo motocicleta e um carro deixa dois mortos entre Monte de Alegre e Porto da Folha

Acidente envolvendo motocicleta e carro deixa duas pessoas mortas entes Monte de Alegre e Porto da Folha.

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas mortas na manhã deste sábado (25), na rodovia SE-230, entre os municípios de Monte de Alegre e Porto da Folha.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que, com o impacto, o carro saiu da pista e capotou. Não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros do carro.

Os ocupantes da motocicleta morreram no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu os corpos.

Foto BPRv