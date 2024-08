Fábio: “uma palavra que representa muito bem o meu pai é: cuidado”

O governador Fábio Mitidieri usou as rédea sociais na manhã deste domingo (11), “Dia dos Pais” para parabenizar o seu pai, Dr Luiz Mitidieri.

Em sua postagem no instagram, Fábio escreveu: “Dr Luiz, antes mesmo cuidar do seu povo por meio do trabalho político, garantiu a saúde e o bem estar de muita gente como médico, além de exercer a função honrosa de auxiliar o nascimento de tantos sergipanos. Hoje, nesta data tão especial, me emociono ao lembrar com orgulho de tudo que aprendi com o exemplo do meu pai e poder celebrar mais um Dia dos Pais ao seu lado”.

O governador concluiu com um agradecimento. “Obrigado, Deus por eu ser filho de um homem de personalidade e caráter ímpar!”.