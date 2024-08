Fapitec divulga editais para realização de eventos de CT&I

Fapitec/SE divulga editais para realização de eventos de CT&I e hackathons

Estão abertos dois editais da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) para a realização de eventos focados na área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e na resolução de desafios direcionados (hackathons). Tratam-se dos editais nº 16 e nº 17 de 2024, cujos cronogramas permitem o envio de propostas até 23 de agosto.

Os dois editais contam com recursos do Fundo Estadual para Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Juntos, os editais totalizam um valor global superior a R$ 217 mil.

Realização de evento CT&I

O Edital Fapitec/SE/Funtec Nº 16/2024 – Programa de Apoio à Realização de Evento de CT&I no Estado de Sergipe inclui a designação Pesquisador para Realização de Evento ou Reunião (Praev) em áreas estratégicas. O objetivo é dar suporte a eventos científicos, tecnológicos e/ou de inovação com reconhecida relevância no estado.

A lista de áreas de desenvolvimento destacadas pelo edital como prioritárias inclui: Petróleo e Gás; Energias Renováveis; Turismo; Agricultura e Pecuária; Tecnologia e Produção; Saúde; Meio Ambiente; Educação; Pesca e Aquicultura; Tecnologia da Informação; Inteligência Artificial; e Recursos Hídricos. Os eventos propostos devem ocorrer entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

O edital abrange recursos no valor total de R$ 117.400,00 para a implementação de cinco auxílios de apoio à realização de evento de CT&I. O valor máximo é de R$ 23.480,00 por solicitação, e os eventos podem ter abrangência internacional, nacional, regional ou local.

Apoio a hackathons

O Edital Fapitec/SE/Funtec Nº 17/2024 – Programa de Apoio à Realização de Hackathons tem o propósito de apoiar a promoção de maratonas de desenvolvimento colaborativo de soluções focadas em desafios no âmbito de Sergipe. Outro objetivo é identificar, estimular e desenvolver soluções que se revertam em benefícios à sociedade sergipana.

Os hackathons êm como característica a apresentação de um problema a ser resolvido de forma coletiva, por meio de ideias, projetos e protótipos testados. Os participantes, com seus diferentes perfis, montam equipes, que se organizam em torno da metodologia do Design Thinking. A ideia é entregar soluções em um curto intervalo de tempo, em eventos envolventes, imersivos, cooperativos e/ou competitivos.

O hackathon proporciona oportunidades para que os participantes saiam de suas zonas de conforto, explorando novas ideias e soluções. Também viabiliza o trabalho conjunto para resolver desafios específicos, além de promover a integração de times de trabalho, permitindo que profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência aprendam uns com os outros.

Os segmentos de interesse elencados no edital são: educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, meio ambiente, turismo, energias renováveis, petróleo e gás, tecnologias, agricultura, inteligência artificial e recursos hídricos. Os eventos propostos devem ocorrer durante 2025, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

O valor concedido no edital soma R$ 100.000,00, voltado à implementação de quatro auxílios. Para cada um dos projetos contemplados, o plano orçamentário deve ser de, no máximo, R$ 25.000,00.

Para acessar os editais e saber mais informações, visite o site fapitec.se.gov.br e selecione o menu Editais Abertos.