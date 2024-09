No final da tarde desta sexta-feira (06) um incêndio atingiu um prédio onde funcionava uma empresa na cidade de Rosário do Catete. A Prefeitura informou que não houve feridos.

As informações são de que o incêndio começou no refeitório do imóvel e acabou atingindo o restante do prédio.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para conter o fogo. Um caminhão-pipa, disponibilizado pela Prefeitura, também foi utilizado para controlar as chamas.

Foto redes sociais