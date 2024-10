Banese possui taxas exclusivas para servidor público estadual e Finanprev no mês de outubro

Até 31 de outubro, os servidores públicos estaduais ativos e Finanprev poderão contratar ou renovar o crédito consignado do Banese com taxas ainda mais reduzidas, com pagamento do valor contratado em até 120 vezes, graças à campanha especial realizada pelo banco dos sergipanos, em comemoração ao mês do servidor. Além de apoiar esse público para alcançar metas estabelecidas, organizar o orçamento familiar ou realizar sonhos, a campanha também tem como objetivo aquecer a economia local.

A contratação ou renovação do crédito, que está sujeito à análise e aprovação, é rápida e sem burocracia, e pode ser realizada pelo App Banese, correspondente bancário autorizado, Internet Banking, caixas eletrônicos ou agências Banese – na capital e interior do estado.

Para um atendimento ainda mais exclusivo, o interessado pode ir até o Espaço do Servidor, localizado na agência Antônio Carlos Franco, no bairro Jardins, que possui equipe de atendimento dedicada a encontrar, com base no portfólio de produtos e serviços do Banco, as melhores opções para as necessidades financeiras apresentadas.