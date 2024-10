Manter vida saudável é principal forma de prevenir AVC

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) foi a causa de morte de mais de 110 mil brasileiros este ano. Os dados do Ministério da Saúde (MS) mostram ainda que a estimativa é que quase metade dos casos seja o AVC hemorrágico (AVCH), que é considerado mais grave.

Em 2023, o AVC matou 109.560 pessoas no Brasil, segundo dados do portal da transparência da (Associação de Registradores de Pessoas Naturais) (Arpen Brasil). Isto quer dizer que, por dia, 12 brasileiros morreram com esta causa.

Nesta segunda-feira, 28, é celebrado o Dia Mundial do AVC e Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). O objetivo é estimular a pesquisa e o desenvolvimento científico para prevenção e tratamento da doença, principalmente na identificação de fatores de risco, medidas preventivas, diagnósticos, tratamentos e reabilitação de pacientes, e ainda promover ações educativas e debates sobre o AVC.

A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou a Lei Nº. 7.594, de 15 de janeiro de 2013, que instituiu o Programa de Assistência às Vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Estado. A finalidade é promover a informação, orientação, tratamento, reabilitação e reintegração de pacientes que tenham sido vítimas de acidente vascular cerebral.

A Lei diz que o protocolo de atendimento a pacientes de AVC deve ser elaborado seguindo as melhores práticas e evidências científicas, tomando por base os consensos da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, American Stroke Association e European Stroke Association, e ser aplicado em todo sistema de saúde.

Além de hemorrágico, o AVC pode ser isquêmico, que ocorre quando há o entupimento de pequenas e grandes artérias cerebrais. Esse bloqueio pode ser causado por uma trombose (formação de placas numa artéria principal do cérebro) ou embolia (quando um trombo ou uma placa de gordura originária de outra parte do corpo se solta e pela rede sanguínea chega aos vasos cerebrais). O AVC hemorrágico acontece quando há o rompimento dos vasos sanguíneos, provocando hemorragia, ou pelo entupimento de artérias cerebrais.

Esta é uma doença tempo-dependente, ou seja, quanto mais rápido o tratamento, maior a chance de recuperação completa. Por isso a importância de identificar os sintomas: fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo; confusão, alteração da fala ou compreensão; alteração na visão (em um ou ambos os olhos); alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

Os fatores de risco para o surgimento do problema envolve envelhecimento, hipertensão, diabetes, tabagismo, consumo frequente de álcool e drogas, estresse, colesterol elevado, doenças cardiovasculares, sobretudo as que produzem arritmias, sedentarismo e doenças do sangue.

Foto: Divulgação

Por Wênia Bandeira