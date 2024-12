TJ-SE publica edital de concurso público para juiz substituto

Foi publicado nesta terça-feira (10), edital para realização de concurso público para o provimento de uma vaga e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

O certame será executado pela Fundação Getúlio Vargas e as inscrições acontecem de 16 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025. Clique aqui e acesse a página do concurso.

A prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 13 de abril de 2025 e será realizada preferencialmente na cidade de Aracaju (SE), das 13 às 18h, horário de Brasília (DF).

Qualquer eventual alteração será divulgada com antecedência mínima de 15 dias. A taxa de inscrição é de R$ 340,00. O valor do subsídio do cargo de Juiz Substituto do TJSE é de R$ 34.052,96.

O concurso tem cinco etapas: sendo a primeira prova objetiva seletiva; a segunda de provas escritas (discursiva e sentenças); a terceira de sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental, mais exame psicotécnico; a quarta etapa é uma prova oral; e avaliação de títulos na quinta.

Todas etapas são de caráter eliminatório e classificatório. Das vagas estabelecidas, 5% são reservadas a pessoas com deficiência; 20% são reservadas aos candidatos negros; e 3% reservadas aos candidatos indígenas.

