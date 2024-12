Réveillon: Emsurb sorteia 326 pontos de comercialização para ambulantes na Atalaia

Na manhã desta sexta-feira, 13, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), concluiu mais uma etapa no que se refere aos preparativos para o Réveillon 2025. Deste modo, foram sorteados os 326 comerciantes que irão ocupar os pontos fixos disponíveis para a venda de bebidas e alimentos na tradicional festa da virada, que acontece na Orla da Atalaia.

Durante o procedimento, aberto ao público e transmitido pelas redes sociais do órgão, o presidente da empresa, Bruno Moraes, explicou os critérios a serem cumpridos pelos contemplados, a exemplo do pagamento da taxa de preço público, que concede o direito de exploração do espaço público.

“Os sorteados deverão comparecer no setor Arrecadação da Emsurb, nos dias 16 e 17 de dezembro para retirada dos boletos do preço público. Já a entrega dos crachás ocorrerá no dia 20 e 23 de dezembro de 2024 na Diretoria de Orlas e Parques – DIROPA, localizada na Av. Santos Dumont, nº 43, em frente aos Arcos da Orla de Atalaia, com direcionamento para as vagas sorteadas”, detalhou.

Jorge Barreto vai trabalhar pela primeira vez nos festejos de réveillon. Sorteado para um dos pontos fixos no segmento de bebidas em isopor, ele comentou sobre a organização do evento. “O réveillon de Aracaju é sucesso. Será a primeira vez que trabalho nessa festa e pegando um ponto bom é certeza de bons lucros. Cheguei aqui com o pensamento positivo e fui contemplado. Melhor maneira de iniciar 2025.”, afirmou.

Clésia do Nascimento, moradora da zona Norte da capital, estava animada pela oportunidade de renda extra neste final de ano. “Tive alguns problemas de saúde que me afastaram do trabalho durante alguns meses. Agora, já recuperada, estou animada de conseguir retornar a fazer o que gosto e estou com boa expectativa nas vendas”, disse a comerciante de bebidas em isopor.

“Na próxima semana faremos a demarcação dos pontos onde os comerciantes serão alocados. Os sorteados só poderão montar seu equipamento no dia 31 de dezembro, após a retirada da credencial. Vale ressaltar, que fica proibida a comercialização em recipientes de vidro (garrafas, copos, vasilhames)”, explicou diretor de Orlas e Parques, Raphael Barreto.

