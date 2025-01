André David assume a secretaria da Defesa Social de Aracaju

O delegado André David foi empossado pela prefeita Emília Corrêa como o novo secretário municipal da Defesa Social e Cidadania de Aracaju. A cerimônia aconteceu na manhã desta quinta-feira, 02 de janeiro, no Teatro Atheneu, e marcou o início das novas gestões à frente das pastas municipais.

O secretário expressou sua expectativa ao assumir o cargo e agradeceu à prefeita pela oportunidade de contribuir com a nova gestão municipal. “Agradeço a Deus e à nossa prefeita pela confiança. Nosso objetivo é restaurar a sensação de segurança em nossa capital. Vamos trabalhar em parceria com outras secretarias e estarei também nas ruas, cuidando da nossa população”, afirmou André David.

Formado em Direito, delegado há 16 anos, com experiência no interior, no Complexo de Operações Especiais e no Departamento de Narcóticos. Seu último cargo, antes de assumir a pasta, foi como delegado da 2ª Delegacia Metropolitana, no Centro de Aracaju.

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) é responsável por apoiar diretamente o chefe do Poder Executivo nas áreas de manutenção da ordem pública, defesa da cidadania, trânsito e transportes. A estrutura da Semdec inclui órgãos importantes como a Defesa Civil de Aracaju, o Procon Aracaju e a Guarda Municipal, que atuam em conjunto para garantir a segurança e os direitos dos cidadãos.

