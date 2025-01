BANESE DIVULGA EDITAL DE CONCURSO COM 55 VAGAS MAIS CADASTRO DE RESERVA; INSCRIÇÕES A PARTIR DESTA QUINTA

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 8, o edital para o novo concurso público da instituição, que será realizado pela Fundação Cesgranrio. As inscrições para concorrer a uma das 55 vagas imediatas oferecidas no certame, mais formação de cadastro de reserva, poderão ser realizadas a partir desta quinta-feira, 9, no site da banca examinadora, e vão até o dia 5 de fevereiro.

Este é o 16º concurso público entre os já autorizados e homologados na gestão do governador Fábio Mitidieri.

Para o concurso do banco dos sergipanos, os interessados poderão se candidatar a uma das 35 vagas ao cargo de Técnico Bancário I, que exige formação de Nível Médio; ou a uma das 20 vagas para o cargo de Técnico Bancário III, com especialidade em Desenvolvimento, que exige Nível Superior. Também é possível concorrer para o cadastro de reserva do cargo de Técnico Bancário III, com especialidade em Suporte, para o qual também é necessária formação superior. Em relação aos dois últimos, o candidato deve ter concluído a graduação universitária em Informática; ou em qualquer outro curso, desde que tenha pós-graduação na área de Informática. As provas ocorrerão no dia 6 de abril de 2025, nas cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá, e serão compostas por questões objetivas e uma redação. O valor das inscrições é de R$ 80 para o cargo de Técnico Bancário I, e R$ 100 para os cargos de Técnico Bancário III. Conteúdo programático As provas para o cargo de Técnico Bancário I terão questões de conhecimentos básicos, que abrangem Língua Portuguesa I, Matemática, Conhecimentos sobre o estado de Sergipe I e Noções de Informática. Ela também engloba conhecimentos específicos como Matemática Financeira; Conhecimentos Bancários; Atendimento, Vendas e Negociação; Atualidades do Mercado Financeiro; Comportamentos Éticos, Diversidade e ESG. Já as provas para o cargo de Técnico Bancário III exigirão conhecimentos básicos em Língua Portuguesa II, Língua Inglesa, conhecimento sobre o estado de Sergipe II, noções de probabilidade e estatística, comportamentos éticos e compliance. As questões de conhecimentos específicos abordarão temas ligados às respectivas especialidades, de Desenvolvimento e Suporte. Vantagens e benefícios Os aprovados no Concurso 2025 do Banese poderão ser lotados em qualquer município de Sergipe onde o banco possua unidade operacional. O salário para o cargo de Técnico Bancário I (Nível Médio) será de R$ 2.916,30 nos primeiros 90 dias de atuação, e de R$ 3.197,22 após esse período. Já para o Técnico Bancário III (Nível Superior), o salário será de R$ 5.720,79. Os novos ingressantes no Banese também terão direito aos seguintes benefícios: vale-alimentação; vale-refeição; auxílio-creche; gratificação semestral paga nos meses de janeiro e julho referentes ao valor do salário mensal, e proporcional aos meses trabalhados; vale-transporte; participação nos lucros e resultados mediante aplicação das regras estabelecidas em Convenção Coletiva; plano de saúde médico e odontológico; e plano de previdência complementar. Isenção da taxa de inscrição O candidato que comprovar estar em algumas categorias pré-definidas estará isento do pagamento da taxa de inscrição para o concurso do Banese. Para isso, ele deve: estar incluso no Cadastro Único do Governo Federal, em consonância com as determinações do Decreto 11.016/2022; ser doador de medula óssea (Lei 8.094/2016); ser doadora regular de leite materno (Lei 9.115/2022); ser doador regular de sangue (Lei 4.087/1999); ou estar desempregado nos termos da Lei 5.968/2003.