4ª edição da Feira da Agricultura Familiar atraiu população à Seasic

Com a chegada do mês de outubro, a Feira da Agricultura Familiar retornou ao pátio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) nesta quarta-feira, 2. O evento acontece periodicamente na primeira quarta-feira do mês e já faz parte da rotina alimentar dos funcionários da Seasic e moradores da região.

A senhora Val Vieira, moradora do bairro Jabotiana, relata que a feira é uma ótima opção para quem procura alimentos livres de agrotóxicos e orgânicos. “Os preços das hortaliças e verduras são ótimos, e compramos diretamente do produtor. Outra coisa que gosto muito é que sempre aprendo algo com os vendedores. A gente não apenas compra, mas conhece um pouco sobre os itens à venda”, declarou.

Os produtores que comercializam na feira representam as macrorregiões de Sergipe, além de apresentar a diversidade de produtos oriundos da agricultura familiar, agroecológicos e artesanais.

Entre os expositores, a presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Sergipe e representante do povo cigano no Instituto Cigano do Brasil, Carivalda Souza, comercializou pratos típicos e alimentos oriundos do acampamento. “Nós, povo cigano, somos gratos pela oportunidade em vender os nossos produtos. Hoje, trouxemos como novidade o queijo feito a partir da batata-doce. O queijo é fabricado no município de Arauá. Uma maravilha”, conta a vendedora.

Durante a tradicional visita aos estandes, a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, que estava acompanhada da mãe, Anailza Cavalcante, conversou com os expositores e destacou a importância deles na economia e geração de renda que consolidam as políticas públicas socioassistenciais.

“Estamos aqui na quarta edição da feira da agricultura familiar, mais uma vez fortalecendo a agricultura e o artesanato sergipano, dando espaço, divulgando os trabalhos, para que, assim, a gente fortaleça a agricultura familiar sergipana, que é tão importante para alimentação do estado inteiro”, ressalta Érica.

Feira itinerante

A Feira da Agricultura Familiar é uma ação da Seasic e integra as políticas de Segurança Alimentar, Nutricional e de Inclusão Produtiva. Nesta quinta-feira, 3, a modalidade itinerante da Feira acontece na Secretaria de Estado da Saúde, a partir das 8h.

Foto: Irla Costa/Seasic