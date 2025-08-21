4ª edição do Cras Itinerante acontece nesta sexta-feira, no bairro São Conrado

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), promove nesta sexta-feira, 22, a 4ª edição do Projeto Cras Itinerante. Desta vez, moradores do bairro São Conrado e região serão contemplados com a oferta de serviços socioassistenciais. O evento acontece das 08 às 13h, na Escola Municipal de Ensino Infantil(EMEI) Júlio Prado Vasconcelos, localizada na rua Z, n° 30.

Com este projeto mais de 400 pessoas já foram atendidas e tiveram acesso a diversos serviços, como o Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), auxílios moradia, natalidade e mortalidade, além de oficinas profissionais, dinâmicas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz (PCF), oficina de pintura e desenho e apresentações culturais. Por meio de uma integração com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ainda é ofertada vacinação.

Ainda, as equipes da Proteção Social Especial (PSE) estarão presentes com a equipe do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) Maria Pureza, que fará orientações sobre os serviços de acolhimento da Semfas e os encaminhamentos acerca de situações de violação de direitos. Além disso, o Serviço Especializado em Abordagem Social estará durante todo o evento realizando busca ativa para identificação, cadastro e encaminhamento das pessoas que estiverem em situação de rua na localidade.

“O objetivo do Cras Itinerante é levar os serviços socioassistenciais ofertados pelos 16 Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do município de Aracaju para as comunidades que ficam distantes das unidades. Algumas pessoas podem ter a dificuldade de se locomover até a unidade e com esse projeto nós levamos a unidade até a pessoas, facilitando o acesso aos programas sociais”, explicou a coordenadora da Proteção Social Básica (PSB) da Semfas, Kerly Andrade.

Foto: Mateus Souza/Semfas