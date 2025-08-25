50 ESTUDANTES INTERCAMBISTAS DA PRIMEIRA TURMA DO “SERGIPE NO MUNDO” DESEMBARCAM EM ARACAJU

Emoção, alegria e saudade marcaram o desembarque dos 50 estudantes do ‘Sergipe no Mundo’, ocorrido neste domingo, 24, no aeroporto Santa Maria, em Aracaju. Eles compõem a primeira turma da edição 2025 do programa de governo e passaram pela experiência de 30 dias em intercâmbio linguístico e cultural nas cidades de Lyon (França), Cambridge e Brighton (Inglaterra) e Málaga (Espanha).

Abraços apertados, palavras que traduziam saudade e, por vezes, lágrimas nos rostos externaram a alegria dos familiares ao verem seus filhos retornarem da imersão, trazendo na bagagem lembranças e muita história para contar.

Do Colégio Estadual Marcolino Cruz Santos, localizado em Macambira, alunos e professores, acompanhados dos familiares, vieram em comitiva para festejar a chegada de Riquelme de Souza Dias, intercambista de Brighton. “Estou com muita saudade e muito feliz pela experiência que ele passou. Pela primeira vez, ele viajou e só tenho a agradecer. Para nós, de uma família humilde, é muito importante”, disse José Matias, pai do intercambista.

Riquezia Machado e Silvio Simões aguardaram com expectativa o desembarque do filho, Luan Machado, do Colégio Fernando Azevedo, de Nossa Senhora das Dores. Ele experienciou o sonho da viagem em Brighton com mais nove sergipanos. “Ficamos super tranquilos essa temporada que ele estava fora. Ele é um menino tímido e sabíamos o quanto seria rico para ele. Agora é abraçar e ver como ele está depois dessa experiência”, contou Riquezia.

Novas experiências

A cada abraço, mais emoção tomou conta do saguão do aeroporto. Os estudantes viajaram dia 26 de julho e, além de terem aulas em escolas internacionais, conhecerem pontos turísticos, trocaram experiências com alunos de outros países e participaram do ritmo de vida das famílias anfitriãs.

A segunda turma, com mais 50 alunos, embarcará no dia 6 de setembro para os Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Espanha. No dia 26 de setembro, será a vez dos estudantes irem à Austrália.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacacional e coordenadora do Sergipe no Mundo, Eliane Passos, destacou que o objetivo do programa tem sido alcançado, ao transformar vidas por meio da educação. “Quando observamos a felicidade dos pais, ouvimos as histórias dos alunos e até no contato com eles pelos grupos de conversa, percebemos o quanto é enriquecedor. As relações interpessoais mudam, o modo de ver o mundo se aplia, até mesmo comportamento em família. A maioria viaja pela primeira vez”, enfatiza Eliane Passos.

Sergipe no Mundo

Idealizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o Sergipe no Mundo foi instituído pela Lei nº 9.040, de 09 de junho de 2022, e a Lei nº 9.060, de 17 de janeiro de 2025, criando a política de internacionalização da educação pública do Estado de Sergipe. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, afirmou que por meio do Sergipe no Mundo a educação sergipana se mostra transformadora, não apenas pela oportunidade de vivenciar outra cultura, mas de aperfeiçoar uma língua. “É buscar essas informações no mundo e trazê-las para Sergipe, compartilhando com todos”, definiu.

O programa Sergipe no Mundo promove intercâmbios educacionais para estudantes da rede pública estadual, como parte do desenvolvimento de competências linguísticas, acadêmicas e culturais nos participantes, ampliando suas perspectivas de futuro. No ano de 2024, a primeira edição contou com o investimento total de mais de R$ 4 milhões, e participação de 49 estudantes. Os intercambistas passaram 30 dias em Boston ( Estados Unidos), em Vancouver no (Canadá), Waterford (Irlanda), Brighton (Inglaterra) e Sevilha (Espanha).

