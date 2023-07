50 filhotes de tartarugas marinhas ganham o mar em ação da Eneva

A Eneva, o Governo de Sergipe e o Projeto Tamar, para encerrar as celebrações do mês do Meio Ambiente, soltaram 50 filhotes de tartarugas marinhas na praia do Atalaia, em Aracaju, onde elas fizeram a tradicional caminhada ao mar. Durante o evento, na última quarta-feira (28/6), além de conscientizar a população sobre a importância do processo de retorno desta espécie ao mar, a companhia destacou os resultados das ações de Sustentabilidade para o Sergipe com foco no Meio Ambiente e anunciou os próximos investimentos na área socioambiental.

“A soltura dessas tartarugas é fruto da parceria entre poder público, iniciativa privada e instituições de preservação. Juntos, apenas em 2022, protegemos mil ninhos de tartarugas marinhas de três espécies diferentes, resultando no nascimento de 55 mil tartarugas”, destacou Anita Baggio, diretora de ESG, Saúde & Segurança e Comunicação da Eneva. Trabalhando com o Governo de Sergipe, a Eneva concretizou diversos projetos com foco no Meio Ambiente, como a reforma do Parque da Cidade, a criação de duas unidade de conservação de mais de 3.400 hectares na Barra dos Coqueiros e o plantio de milhares de mudas de 34 espécies da Mata Atlântica.

As novidades de 2023 anunciadas para o Estado na área socioambiental são o programa itinerante do caminhão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em outubro, e duas apresentações da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), uma em Barra dos Coqueiros e outra em Aracaju, em novembro e dezembro, respectivamente.

Fonte e foto Eneva