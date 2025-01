DUAS PESSOAS FICAM FERIDAS APÓS COLISÃO ENVOLVENDO DOIS CARROS DE PASSEIO NO SIQUEIRA CAMPOS, EM ARACAJU

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou duas pessoas feridas madrugada desta sexta-feira (31), no cruzamento entre as ruas Santa Catarina e Bahia, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

As informações são de que um dos veículos trafegava pela Rua Bahia, enquanto o outro carro que seguia pela Santa Catarina, acabaram colidindo e atingindo um poste da Energisa.

As duas vitimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao hospital.

A Energisa já foi notificada para tomar as providências.

Foto reprodução redes sociais