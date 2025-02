Estabelecimentos comerciais de Aracaju podem se tornar Pontos de Coleta dos Correios

Os Correios estão realizando o credenciamento de empresas interessadas em se tornar Pontos de Coleta da estatal. A parceria prevê a habilitação de mais de 2 mil estabelecimentos comerciais em 25 estados, para recebimento e entrega remunerada de encomendas. Em Sergipe, podem se inscrever lojas do comércio varejista de diversos segmentos, localizadas em Aracaju.

Entre as vantagens para os estabelecimentos comerciais habilitados estão a associação com a marca Correios, o aumento do fluxo de clientes e a garantia de renda extra, já que o lojista é remunerado a cada encomenda recebida ou entregue. A parceria também beneficia a população, que ganha novos pontos de atendimento, com horários flexíveis, inclusive para o serviço de logística reversa.

Os Pontos de Coleta são parte da estratégia de modernização dos Correios e visam ampliar a capilaridade da empresa e oferecer mais comodidade aos cidadãos. Para receber suas encomendas em um Ponto de Coleta específico, os clientes devem informar essa preferência no momento da compra online.

O edital traz uma lista de 60 atividades econômicas compatíveis com a implantação dos Pontos de Coleta, a exemplo de farmácias, papelarias, lojas de material de construção, conveniências, supermercados, mercearias, armarinhos, óticas, lojas de roupas, calçados, acessórios, material esportivo, eletrodomésticos, entre outras.

Os requisitos exigidos e o formulário de inscrição estão disponíveis no site dos Correios: https://www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/credenciamento-ponto-de-coleta . Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (79) 2107-6313.

Assessoria de Imprensa – Superintendência de Sergipe