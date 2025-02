ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTO DEIXA UMA PESSOA MORTA NA RODOVIA SE-361, NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa morta morta na tarde deste sábado (22), na rodovia SE-361, no povoado Rompe Gibão, no município de Poço Verde.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que uma motocicleta Honda/CG 150 KS e uma caminhonete Fiat/Strada Ranch colidiram. Com o impacto, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro.

O Fiat/Strada foi entregue a familiares do proprietário, já que não apresentava irregularidades, enquanto a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia da cidade de Lagarto, pois possuía uma restrição judicial que impedia sua circulação.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolhei o corpo;

Com informações e foto do BPRv