Confira a programação completa em comemoração aos 170 anos de Aracaju

FESTIVAL ARACAJU 170 ANOS

Uma celebração da cultura, esporte, gastronomia e história da cidade!



CIRCUITO SHOW 170 ANOS

08/03/2025 – SÁBADO | Praça Fausto Cardoso

SHOW DELAS

18h- Joésia Ramos (SE)

20h- Maysa Reis (SE)

22h- Alinne Rosa (BA)

CULTURA URBANA

09/03/2025 Orlinha do Bairro Industrial

16h -Nação Hip Hop

18h -Arauto

20h- Negra Li

14/03/2025 – SEXTA | Orla de Atalaia

19h – The Baggios (SE)

21h – Digão Raimundos com participação Rock 7Nove (DF/SE)

23h – Titãs (SP)

01h – Àttooxá (BA)

15/03/2025 – SÁBADO | Orla de Atalaia

19h – Juninho Alê (SE)

21h – Cleyton Queiroz (SP)

23h – Fernanda Brum (RJ)

16/03/2025 – DOMINGO | Orla de Atalaia

19h – Samba Arnesto (SE)

21h – Nona (SE)

23h – Raça Negra (SP)

01h – Joelma (PA)

17/03/2025 – SEGUNDA | Praça Fausto Cardoso

17h – Orquestra Sanfônica de Aracaju (SE)

18h – Zéq Oliver (SE)

19h – Mestrinho & Mariana Aydar (SE/SP)

21/03/2025 – SEXTA | Colina Santo Antônio

19h – Show “A Cura” -Tributo a Igor Rodsi (SE)

21h – Rivando Goes (SE)

23h – Lula Ribeiro (SE)

Programação KIDS

22/03/2025 Sábado | Parque da Sementeira

16h – Duda Galvão (SE)

17h30 – Maruska Kids (SE)

19h – Patati Patatá (SP)

23/03/2025 – DOMINGO | Orla Pôr do Sol

16h – Tatua Mensageiro do Forró (SE)

17h30 – Luiz Fontinele (SE)

19h – Bia Villa Chan (PE)

AFRO

28/03/2025 – SEXTA | Praça de Eventos – Orla de Atalaia

18h – Descidão Quilombola (SE)

19h30 – Mestre Saci (SE)

21h – Lia de Itamaracá (PE)



30/03/2025 – DOMINGO | Parque Sementeira

18h – Mike Oliveira

20h – Flávio Vitor Junior

CIRCUITO DE TEATRO

12/03/2025 – Quarta-feira

Local: Teatro Tobias Barreto

19h – Espetáculo “César Leite e a Boneca Genoveva – A Morte do Matador”

20h30 – Espetáculo “Jessier Quirino – Eu Parece Que Tô Vendo”27/03/2025 – Quinta-feira

Local: Praça General Valadão

Dia Mundial do Teatro

16h – Grupo Peneirou Xerem

17h – Espetáculo “Mamulengo do Cheiroso – A Grande Cobra”

18h – Grupo Imbuaça – “A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel”

CIRCUITO ESPORTIVO

08/03/2025 – Sábado

06h – 08h Corrida para Mulheres

Local: Calçadão da 13 de Julho

13h – 16h – Futsal Feminino

Local: Estação Cidadania, Bugio

13h – 16h – Lutas (Capoeira, Muay Thai, Karatê, Taekwondo, Jiu-jitsu)

Local: Praça Fausto Cardoso

15h – 18h – Flag Football Feminino

Local: Campo da Orla – Bairro Porto Dantas

18h – 22h – Vôlei

Local: Praça José Andrade Gois – Bairro 18 do Forte

09/03/2025 – Domingo

Local: Porto Dantas

07h – 12h – Futebol de Campo – Sub 11 (Masculino e Feminino)

Local: Estação Cidadania

07h – 10h – Atletismo (Provas de Pista e Campo)

09h – 12h – Apresentação de Lutas

Local: Orla Pôr do Sol / Bairro Industrial

10h – 14h – Corrida de Barco

Local: Bairros Soledade e Mosqueiro

13h – 17h – Futvôlei Misto

Local: Estação Cidadania (Ginásio)

13h – 15h – Basquete 3×3 Misto

17h – 20h – Handebol Misto

Local: Bairro Industrial / Estação Cidadania

14h – 18h – Fut 7 Masculino e Feminino

Local: Centro Cultural do Bairro São Carlos, Olaria

15h – 18h – Jiu-jitsu

Local: Parque dos Cajueiros / Bairro 17 de Março

15h – 19h – Skate

Local: Praça José Andrade Gois – Bairro 18 do Forte

16h – 19h – Dominó

Local: Estação Cidadania

18h – 21h – X1 Masculino e Feminino

09/03/2025 | PASSEIO CICLÍSTICO



7h – Local: Colina do Santo Antônio

Percurso: 10 km, passando por avenidas como Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, Augusto Maynard e Beira Mar, finalizando no Parque da Sementeira.

29/03/2025 CORRIDA CIDADE DE ARACAJU

A partir das 14h –

Percursos:

24 km: Largada no Centro Histórico de São Cristóvão

10 km: Partida na rotatória do conjunto Eduardo Gomes

5 km: Largada antes do viaduto da Avenida Tancredo Neves

CIRCUITO PARTICIPATIVO

Ouvidoria no Seu Bairro

07/03 – Praça General Valadão (Centro)

14/03 – Mercado Municipal Vereador Milton Santos (Conjunto Augusto Franco)

21/03 – Av. São Paulo, próximo à feira do Agamenon (José Conrado de Araújo)

28/03 – Mercado Setorial Viana De Assis (Santos Dumont)

CIRCUITO GASTRONÔMICO

08 a 29 de março – 32 Restaurantes

Sabores de Aracaju – 170 anos (Parceria com a ABRASEL)

CIRCUITO TURÍSTICO

22/03/2025 – 15h – 22h

Local: Rótula do Farol

Evento: Farol de Histórias

Datas: 11, 13, 19, 20, 25 e 27/03 – 8h30 – 11h30

Local: Centro Cultural de Aracaju

Evento: Descubra Aracaju (Turismo pedagógico)

Datas: 14, 21 e 28/03 – 8h – 12h

Local: Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia

Evento: Projeto Praia Acessível

CIRCUITO CULTURAL

Centro Cultural de Aracaju

10/03 – 10h – Exposição: Feitas de Pano – Entrelinhas e Afetos

31/03 – 9h – Exposição: Aracaju Romântica – Anos 40 e 50

21/03 – 9h e 15h – Hora do Conto – Brincando com a História | EMEF Thétis Nunes

Março a Maio/2025 – Exposição Numismática e Multicolecionismo | Centro Cultural de AracajuGaleria Álvaro Santos – A partir das 9h

11/03 – Exposição “Cajuistas”

12/03 – Roda de Conversa: Cajuistas: somos cajus em terra cajueiro?

13/03 – Apresentação do grupo Renantique com live painting de Tintiliano

20/03 – Coleção Cajuistas (Desfile do Núcleo de Moda do Senac)

27/03 – Roda de Conversa – O/A artista e a cidade de Aracaju

16/03 – 14h – Encontro de Carros Antigos | Orla de Atalaia

17/03 – 14h – Live Painting – Homenagem aos 170 anos de Aracaju | Praça Fausto CardosoCIRCUITO ESCOLAR

17 A 21 de março – Escolas Municipais – Concurso de Artes nas Escolas

CIRCUITO SUSTENTABILIDADE22/03 – 14h – Feirinha Criativa, oficinas de Cultivo de Plantas Medicinais e Compostagem, Projeto “Ruas de Brincar”

Parque da Sementeira

Ações de Arborização:

10/03 – 9h

Local: Orla do Bairro Industrial (Av. Gen. Calazans, 277)

10/03 – 14h

Local: Av. Heráclito Rollemberg

11/03 – 9h

Local: Praça Frei Augusto de Santana – Bairro Lamarão (Av. Paulo Figueiredo Barreto, 331)

12/03 – 8h

Plantio da 170ª muda

Local: Tv. Roberto Morais, 446 – 18 do Forte, Aracaju

CIRCUITO ACESSIBILIDADE

Camarote e área Vip da Acessibilidade e Serviço Especializado de Abordagem Social

08/03 – Praça Fausto Cardoso (com capacidade para 20 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

14/03 – Orla de Atalaia (com capacidade para 42 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

15/03 – Orla de Atalaia (com capacidade para 42 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

16/03 – Orla de Atalaia (com capacidade para 42 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

22/03 – Parque da Sementeira (com capacidade para 48 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

Projeto Praia Acessível

14, 21 e 28/03 – 8h – 12h

Local: Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia.

Shows com tradutor de libras

CERIMÔNIA OFICIAL

17/03/2025 – Aniversário de 170 anos

08h – Missa em Ação de Graças | Paróquia Santo Antônio

09h – Deslocamento do Fogo Simbólico | Colina do Santo Antônio até Praça do Mini Golf

10h – Solenidade de Aposição de Flores | Monumento a Inácio Joaquim Barbosa