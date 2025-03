Concurso da Saúde de Sergipe está com inscrições abertas e oferece 878 vagas em 15 cargos

O momento chegou para os profissionais da área da saúde em Sergipe: estão abertas as inscrições para o Concurso da Saúde do estado, que oferece 878 vagas distribuídas em 15 cargos para quem deseja ingressar na carreira pública. As inscrições podem ser realizadas no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), entre os dias 11 de março e 9 de abril de 2025, e as provas estão previstas para o dia 1º de junho.

O certame é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead). No total, o concurso oferece 878 vagas distribuídas em 15 cargos para a Secretaria de Estado da Saúde (SES). De acordo com a legislação vigente, 10% das vagas serão reservadas para afrodescendentes, conforme a Lei Estadual nº 8.331/2017, e 20% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD), conforme a Lei Estadual nº 3.549/1994 e suas alterações.

O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira consistirá em provas objetivas, enquanto a segunda será composta pela análise de títulos para os cargos de nível superior. As vagas disponíveis são para os seguintes cargos: assistente social: 20 vagas; biólogo (5); cirurgião dentista (25); enfermeiro (80); farmacêutico (2); farmacêutico bioquímico (3); fisioterapeuta (9); fonoaudiólogo (3); médico (627); nutricionista (3); psicólogo (12); sanitarista (1); terapeuta ocupacional (3); técnico de enfermagem (72) e técnico em radiologia (13).

O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório, além de provas de títulos para os cargos de nível superior, com caráter classificatório.

A convocação para a prova objetiva será realizada no dia 23 de maio de 2025, e a divulgação dos locais de prova acontecerá no site do IBFC em 26 de maio de 2025. Os candidatos devem realizar a inscrição e gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento exclusivamente pelo site do IBFC, sendo que o descumprimento desta instrução impossibilitará a participação no concurso.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível do cargo pretendido: R$ 80,00 para nível médio, R$ 110,00 para nível superior e R$ 150,00 para médicos.