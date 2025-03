FaceCast: novo episódio traz especialista renomado em cirurgia bucomaxilofacial

Segunda edição vai ao ar nesta quarta-feira, 26, a partir das 20h

Um espaço de informação, debate e troca de experiências sobre a cirurgia bucomaxilofacial. Assim é o FaceCast, um podcast inovador que busca aproximar profissionais da área, acadêmicos e a população com um conteúdo leve e de qualidade. Comandado pelos cirurgiões Breno Barbosa, Mark Jon e Lucas Guerzet, o segundo episódio vai ao ar nesta quarta-feira, 26, às 20h, no canal do YouTube do Face Cast.

Nesta segunda edição, o programa contará com a participação do professor Luiz Carlos Ferreira da Silva, renomado especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Com doutorado pela Universidade de Pernambuco e experiência internacional em instituições como a Duke University e a University of Pennsylvania, Luiz Carlos é professor titular da Universidade Federal de Sergipe e trará uma perspectiva valiosa sobre a profissão e importância da especialidade para a saúde e qualidade de vida.

Com episódios mensais, o podcast aborda temas fundamentais da especialidade, como cirurgia ortognática, disfunções da articulação temporomandibular (ATM), implantes dentários, traumas faciais, reabilitação oral e estética facial. O objetivo é ampliar a visibilidade da profissão, que conta com mais de sete mil especialistas no Brasil, segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO).

“A ideia é criar uma ponte entre os profissionais e o público, mostrando como a cirurgia bucomaxilofacial impacta a qualidade de vida e desmistificando muitos dos procedimentos”, afirma Breno Barbosa, um dos hosts do programa. Com uma linguagem acessível, o FaceCast não se limita ao público especializado, mas busca esclarecer dúvidas e compartilhar novidades da área, tornando-se um recurso valioso para todos.

Os episódios são veiculados no canal do YouTube do Face Cast, onde os ouvintes podem se inscrever e acompanhar as discussões que prometem enriquecer o conhecimento sobre a cirurgia bucomaxilofacial. Não perca a oportunidade de se informar e participar desse importante debate na próxima quarta-feira, 26, às 20h!

Para mais informações, acesse: FaceCast no YouTube.

Texto e foto NV Comunicação