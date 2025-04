Lançado o regulamento estadual do Prêmio MPT na Escola 2025

Podem participar estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) divulgou, nesta segunda-feira (14), o regulamento das etapas Municipal e Estadual do Prêmio MPT na Escola 2025. A iniciativa é realizada todos os anos, como forma de reconhecimento aos alunos, professores e instituições da rede pública de ensino.

O prêmio é dividido em três grupos. O grupo 1, que vai abordar o tema “Trabalho infantil”, envolve alunos(as) de 4º e 5º ano do ensino fundamental. O grupo 2 vai destacar a profissionalização do(a) adolescente/aprendizagem profissional e é voltado a alunos(as) de 6º e 7º ano do ensino fundamental. Já o grupo 3, que engloba estudantes do 8 º e 9º ano do ensino fundamental, vai falar sobre a segurança e saúde nas escolas e no trabalho.

O Prêmio MPT na Escola vai receber inscrições de trabalhos em quatro categorias por grupo: conto, poesia, música e desenho. Cada Município somente poderá inscrever até quatro trabalhos por grupo, sendo admitido apenas o primeiro colocado por categoria. Os trabalhos deverão ser originais, inéditos e de autoria dos(as) alunos(as) indicados(as) na ficha de inscrição.

O regulamento, divulgado pelo MPT-SE, traz todas as orientações sobre a inscrição e a importância de seguir o tema indicado para cada categoria. Na etapa local, nos municípios, a seleção e a inscrição dos trabalhos ficarão a cargo da Secretaria de Educação responsável pela escola participante.

Para participar do Prêmio, é necessário preencher e entregar a Ficha de Adesão (em anexo no regulamento) até o dia 16/05/2025, caso contrário, os trabalhos vinculados ao participante serão desclassificados. O cronograma prevê que a etapa municipal seja finalizada até o dia 12 de junho (Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil). Os trabalhos selecionados nesta fase deverão ser inscritos na etapa estadual até o dia 8 de agosto de 2025 e o resultado dos(as) vencedores(as) será publicado até o dia 29 de agosto de 2025.

Além disso, os trabalhos classificados em 1º lugar, em cada categoria do Prêmio na etapa estadual, serão inscritos na etapa nacional. Em 2024, o estudante sergipano Waldson Eduardo Farias Santos, do 8° ano da Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, em Neópolis, conquistou o terceiro lugar nacional na categoria Desenho.

Sobre o MPT na Escola

O Prêmio MPT na Escola é um projeto idealizado em 2008, no Ceará, e acontece todos os anos no país inteiro. O objetivo é reconhecer talentos de estudantes na rede pública de ensino e, ao mesmo tempo, alertar a sociedade sobre o trabalho infantil, aprendizagem profissional e segurança no ambiente escolar e no trabalho. Em 2024, o MPT-SE recebeu a inscrição de mais de 100 trabalhos, número recorde na instituição.

Ascom MPT