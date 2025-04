Funcionários de empresa que faz coleta de lixo em Aracaju paralisam atividades

Funcionários de empresa que faz coleta de lixo em Aracaju paralisam atividadesFuncionários de serviço de coleta de lixo de Aracaju, contratados pela empresa Renova, paralisaram as atividades nesta terça-feira (15).

A manifestação aconteceu no bairro Santos Dumont, na sede da empresa, onde os trabalhadores reivindicam melhores condições salariais, pagamento de horas extras e outros benefícios trabalhistas.

A empresa Renova iniciou os trabalhos no mês de fevereiro, após o encerramento do contrato com a empresa Torre.

Por conta disso, o serviço de coleta de lixo e limpeza urbana da capital está temporariamente interrompido nesta terça-feira.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) de Aracaju informou que está aguardando um posicionamento da Renova.

Foto reprodução