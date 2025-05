Lotese chega ao mercado como alternativa de jogo seguro para os sergipanos

Jogos ofertados são regulados e autorizados pelas órgãos estaduais e federais, e contam com mecanismos de transparência e princípios de proteção ao consumidor.

A Loteria de Sergipe, a Lotese, já é uma realidade no estado desde a última segunda-feira, 26, quando ocorreu o lançamento das plataformas de jogos da empresa. Com a medida, os sergipanos passaram a ter a segurança de poder jogar na 2ª loteria do país comandada por um banco público e na 1ª criada por um banco público estadual.

A Lotese chega para ser uma alternativa regulada, pública e transparente na oferta de jogos e apostas, e nasce com base legal e fins sociais. Para criar e operar a empresa, o banco dos sergipanos foi autorizado pela Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Lei Estadual n. 9.440 /2024, e pelo Banco Central do Brasil. Todos os produtos ofertados foram planejados também de acordo com as regras previstas nas Leis Federais n. 13.756/2018 e 14.790/2023.

Além disso, a empresa está comprometida e atende aos princípios do jogo responsável estabelecidos pelo Governo Federal, para garantir que jogos e apostas possam ser realizados de forma segura, saudável e consciente, com mecanismos de proteção aos consumidores, sobretudo os mais vulneráveis, e de prevenção aos vícios.

“O Banco Central do Brasil estima que os brasileiros gastam até R$ 30 bilhões por mês em jogos e apostas, o que pode chegar a R$ 360 bilhões por ano. O que significa que esta já é uma prática recorrente entre a população do país e de Sergipe. Então, com a Lotese, os sergipanos têm a opção de jogar em produtos de uma empresa conhecida e confiável, e que possui finalidade pública, controle rigoroso e respeito à população”, salientou o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz.

As atividades da Lotese também são monitoradas e fiscalizadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), assegurando assim a transparência e a segurança das operações, conforme previsto no Decreto estadual 1.108/202. Um Centro de Controle Operacional das atividades foi criado dentro da Agrese.

Finalidade social

De acordo com a legislação estadual, até 5% do valor arrecadado pela Loteria de Sergipe será destinado para o Estado, sendo que sobre a receita líquida auferida haverá os seguintes repasses: 35% para Inclusão e Assistência Social, 25% para a Cultura, 25% para o Esporte, e 15% para o Meio Ambiente.

Valores e premiações

As apostas nos quatro jogos de prognóstico numérico – Quadra de Ouro, Multi Prêmios, Sorte 10 e Lotochance, têm valores entre R$ 1 e R$ 100, e premiações que podem chegar a até R$ 1,5 milhão. Já as apostas para os seis jogos instantâneos (Clovers Fantasy, Piggy Cash, Spin Jones, Popeye, Halloween, e Wild Gems) têm valores entre R$ 0,10 e R$ 50, e premiações de até R$ 510 mil.

Há ainda os mais de 600 jogos online ofertados na plataforma www.lotese.com.br/.

Texto e foto ascom Banese