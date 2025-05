Vereador Byron promove Audiência Pública sobre “Cidadania Sustentável”

Na segunda-feira, 02/06, às 15h, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) promove na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), uma audiência pública com o tema “Cidadania Sustentável: ações institucionais pelo Meio Ambiente”. Na semana em que se celebra às ações voltadas à preservação ambiental, a pauta ganha destaque e visa reunir toda a sociedade.

Para o autor da propositura para a solenidade, este será o momento de reunir a sociedade civil junto a representantes públicos para um diálogo em prol da implementação de políticas públicas sobre a pauta: “o objetivo é que órgãos públicos, empresas e instituições do terceiro setor possam debater o tema, pontuando suas dificuldades e toda a expectativa e perspectivas para o futuro. Cidadania e meio ambiente caminham de mãos dadas , mas esse caminhar necessita de apoio. A nossa Constituição assegura que a preservação do meio ambiente é um dever de todos, mas será que realmente estamos estimulando e ampliando essa conscientização e essa prática?”, reforça Byron.

A solenidade trará pontos que abordam projetos e atitudes sustentáveis no dia a dia; a redução, reutilização e reciclagem como aspectos que reduzem os impactos negativos no meio ambiente; além de abordar a educação ambiental como agente de transformação e formação de multiplicadores . “Tenho certeza de que temos muito a conversar e a fazer por nossa sociedade. O nosso futuro está intimamente relacionado com as nossas atitudes no meio ambiente, em uma dimensão que vai além, abrangendo o social, o cultural e a economia”, conclui o vereador.

Por Jacqueline Reis