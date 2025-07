Mulher de 44 anos morre e homem fica ferido após acidente envolvendo moto e caminhão em Aracaju

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma mulher morta e um homem ferido, no cruzamento entre as ruas São Francisco e São Carlos, no Bairro Japãozinho, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), são de que, com o impacto, a mulher de 44 anos, que era a passageira na moto, acabou morrendo no local. Já o condutor do veículo buscou atendimento médico por meios próprios.

De acordo com BPTRAN, os dois condutores foram submetidos ao teste do etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool e a documentação dos veículos e condutores estava em situação regular e foram foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Este foi o 31º óbito registrado pelo BPTRAN em 2025.

Com informações do BPTRAN