JOGOS DA PRIMAVERA SÃO ENCERRADOS COM PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA EM 28 MODALIDADES

Após três meses de intensas competições, disputas acirradas, superação e muita emoção, a 41ª edição dos Jogos da Primavera chegou ao fim neste domingo, 3, com saldo positivo: aproximadamente 12 mil estudantes de 481 escolas das redes pública e privada, representando 72 municípios sergipanos, participaram de 28 modalidades esportivas, consolidando o evento como o maior do desporto escolar de Sergipe.

As últimas modalidades em disputa foram o basquete, o wrestling, além da natação e o surf, realizados no Parque Aquático Zé Peixe e na Praia da Cinelândia, além das finais emocionantes do handebol e futsal, que marcaram o encerramento em clima de confraternização e celebração.

Assim como promoveram a inclusão, o espírito esportivo e a formação cidadã, os Jogos também revelaram os atletas classificados para os Jogos da Juventude e os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s, competições nacionais que terão a participação de talentos sergipanos.

Na cerimônia de encerramento, que aconteceu no ginásio Constâncio Vieira, a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do evento para o desenvolvimento dos jovens e o papel do Governo de Sergipe na valorização do esporte escolar. “Encerramos os Jogos da Primavera com a certeza de que plantamos sementes para um futuro promissor no esporte sergipano. Foram meses de muita dedicação dos estudantes, professores, arbitragem e equipes técnicas. O Governo de Sergipe, por meio da Seel e da Seed, reafirma o compromisso com a juventude e com a inclusão por meio do esporte”, afirmou.

O superintendente de Estado da Educação, Edson Costa, também celebrou os resultados do evento. “Os Jogos da Primavera não são apenas uma competição, são uma aula de cidadania, disciplina e convivência. O esporte é parte da educação e, com esses jovens, vemos que o investimento na escola pública e na formação integral faz toda a diferença. É emocionante ver a alegria, o talento e o respeito com que cada estudante participou. Sergipe está no caminho certo”, declarou.

Entre os destaques desta edição estiveram as disputas emocionantes de diversas modalidades como o futsal, handebol, voleibol, atletismo, natação, além da volta da modalidade skate, marcando um novo momento dos Jogos, com a inclusão de esportes urbanos. O remo estreou já na reta final e promete ser uma das modalidades mais disputadas nas próximas edições.

Nas modalidades coletivas, escolas como o Instituto Dom Fernando Gomes, o Salesiano, Coesi e as escolas estaduais Ivo do Prado e Leandro Maciel se destacaram com vitórias em várias categorias, ficando entre as escolas mais bem pontuadas da competição.

Aluno da rede estadual e campeão no futsal categoria B, Ronald Guilherme vibrou com a classificação para os Jogos da Juventude. “É uma emoção imensa. Treinei muito, minha escola me apoiou e, agora, vou representar Sergipe, quero agradecer ao meu treinador e a minha equipe”, declarou.

Os Jogos da Primavera reafirmam seu papel como plataforma de formação esportiva, social e educacional, além de fortalecerem a integração entre as redes de ensino e os municípios. Com o apoio logístico e técnico do Governo de Sergipe, a competição teve infraestrutura ampliada, novas modalidades, inclusão do paradesporto, e premiações mais estruturadas.

O sucesso da 41ª edição já deixa expectativas para o próximo ano. Com a adesão de mais escolas, o crescimento das modalidades paralímpicas, e o surgimento de talentos que representarão Sergipe nacionalmente, os Jogos da Primavera entram para a história como um verdadeiro símbolo de esperança e transformação para milhares de jovens.

Foto: Ascom Seel