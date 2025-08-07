Personalização e escuta ativa impulsionam setor fitness e novos formatos de treino em Sergipe

Em Aracaju, Cacto Experience aposta em metodologia própria para gerar resultados duradouros e fortalecer o vínculo com a atividade física

O Brasil está entre os países que mais se preocupam com o bem-estar físico. Dados da pesquisa World Mental Health Day 2023, realizada pela Ipsos em 31 países, mostram que cerca de 74% dos brasileiros se preocupam com a própria saúde física, um índice acima da média global de 68%. Um reflexo disso é a busca por treinos mais eficazes, seguros e personalizados, que têm impulsionado mudanças no mercado fitness.

Em Aracaju, um modelo que vem se consolidando é o dos chamados studios personal, espaços que oferecem acompanhamento técnico individualizado e maior proximidade entre profissionais e alunos. Nesse contexto, a Cacto Experience chama a atenção por adotar uma abordagem baseada em ciência, escuta ativa e vínculo afetivo.

Fundado pelo educador físico, nutricionista e mestre em Ciências da Nutrição Felipe Garcez, o estúdio funciona com média de apenas 2,5 alunos por profissional, o que permite um nível de atenção e personalização incomuns na maioria dos espaços voltados à prática de exercícios físicos.

“O nosso diferencial é o olhar individual. A gente não replica treinos: a proposta é entender quem é o aluno que chega e, a partir disso, construir uma experiência personalizada e sustentável”, afirma Garcez.

A proposta da Cacto vai além da prescrição de exercícios. Cada aluno passa por um rastreamento físico e emocional no início do processo, realizado por uma equipe multidisciplinar, que inclui profissionais de educação física, nutrição e fisioterapia. Esse diagnóstico inicial serve de base para um planejamento técnico ajustável, pensado para respeitar os limites e objetivos do aluno — e até mesmo aspectos subjetivos do dia a dia, como humor, energia e nível de estresse.

Segundo Garcez, essa escuta ativa é o que sustenta o modelo da Cacto, batizado de E.S.T.E.: Entender, Surpreender e Tornar o aluno Especial. “A gente entende que o treino precisa ser significativo para que a pessoa continue. Quando ela se sente vista, compreendida e surpreendida com a entrega, o vínculo se fortalece, e isso impacta diretamente na frequência, nos resultados e na relação dela com a própria saúde”, explica.

Tendência global

A lógica acompanha uma tendência global. Um levantamento da American College of Sports Medicine (ACSM) aponta o treinamento personalizado como uma das principais apostas do setor para 2025. No Brasil, esse movimento é impulsionado pela busca por mais segurança, resultados reais e motivação contínua. Estúdios que conseguem oferecer mais do que estrutura — que entregam cuidado, conexão e consistência — têm conquistado um público mais engajado e disposto a investir em qualidade de vida.

As sessões na Cacto são organizadas em seis momentos — os chamados “6 M’s” — que estruturam o treino de forma progressiva e individualizada. A jornada começa com a anamnese, momento de escuta ativa que avalia o estado físico e emocional do aluno naquele dia. Em seguida, há a mobilização, para preparar o corpo, e a fase de força, onde são aplicados exercícios de acordo com os objetivos e capacidades identificadas. O esforço aumenta gradualmente com o volume de treino, culminando na recuperação, etapa final que envolve técnicas como massagem, liberação miofascial e relaxamento.

“O treino precisa respeitar o corpo e o contexto do aluno. A gente pode ter o melhor plano no papel, mas se a pessoa chegou estressada, com dor, com sono acumulado, tudo isso precisa ser considerado. Senão, vira mais uma cobrança, e não uma prática de cuidado”, diz Garcez.

Além da metodologia técnica, a Cacto aposta na construção de um ambiente acolhedor e de pertencimento. A proposta de Social Fitness — conceito adotado pela empresa — une atividade física, saúde emocional e laço comunitário. “A gente acredita que pessoas continuam onde se sentem bem. Por isso, nosso principal indicador não é o resultado estético ou de performance, e sim a frequência. O que nos importa é que o aluno queira estar aqui”, pontua o fundador.

Os planos variam de uma a cinco sessões semanais e são adaptáveis ao perfil e à rotina de cada aluno. Há quem frequente o espaço uma vez por semana, como forma de complementar outras modalidades, e quem opte por um plano diário. “Não existe fórmula pronta. A escolha é sempre feita em conjunto, a partir da disponibilidade e da meta de cada pessoa”, completa.

Expansão

A Cacto Experience possui três unidades em funcionamento: duas em Aracaju (na Farolândia e na Alameda das Árvores) e uma em Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano. A expansão para o interior reforça o compromisso da empresa com o acesso ao cuidado de qualidade fora dos grandes centros.

Além do Studio Personal, o portfólio inclui outras modalidades como o MMT (Mixed Modal Training), o Hyrox (treinamento de endurance que combina corrida e exercícios funcionais), Beach Tennis, Futvôlei e Pilates. O espaço também oferece serviços como barbearia, cafeteria e consultórios com nutricionista e fisioterapeuta, um verdadeiro Social Fitness com foco na excelência técnica e em um ambiente acolhedor e humanizado.

“O que a gente oferece não é só treino. É uma experiência que combina ciência, escuta e vínculo. Isso muda a forma como o aluno se relaciona com o exercício, com o corpo e, principalmente, com ele mesmo”, finaliza Felipe Garcez.

