Em Sergipe, MPF divulga quarto edital de desfazimento de bens

O Ministério Público Federal em Sergipe divulga o quarto edital para doação de bens de 2025. Estão disponíveis 83 materiais de consumo classificados como ociosos, pertencentes ao almoxarifado do MPF/SE, incluindo materiais de expediente, de informática, materiais elétricos e outros.

Segundo o edital, estão aptas para receber os materiais instituições públicas, organizações da sociedade civil, associações ou cooperativas que atendam aos requisitos do Decreto nº 10.936/2022.

Para solicitar algum dos itens, os interessados devem entregar o Formulário de Habilitação e Solicitação e a documentação exigida no edital no prazo de 13 de agosto a 2 de setembro. A solicitação deve ser enviada exclusivamente pelo link www.protocolo.mpf.mp.br indicando os itens de interesse, ordenando-os pelo critério de preferência e/ou necessidade.

O resultado da ordem de classificação dos interessados será publicado no Portal da Transparência do MPF no período de 8 a 12 de setembro. O contemplado terá o prazo de 25 de setembro a 10 de outubro para agendar a retirada dos materiais no prédio sede da Procuradoria da República em Sergipe.

Este já é o quarto edital de desfazimento de bens, nos anteriores já foram doados 105 bens móveis (mobiliário), 29 itens de informática (nobreaks e switches) e 15 splits.

Confira aqui a íntegra do Edital

Lista de bens

Formulário de Habilitação e Solicitação

Ascom MPF