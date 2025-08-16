Escola de Governo inicia 3ª turma do curso de especialização em Direitos Humanos

A Escola de Administração Pública e Gestão Governamental, vinculada à Secretaria de Estado da Administração (Sead), iniciou, nesta sexta-feira, 15, as aulas da terceira turma da pós-graduação latu sensu (especialização) em Direitos Humanos ofertada aos servidores estaduais. Com carga horária de 360 horas e aulas presenciais, o curso é ministrado pela Universidade Tiradentes (Unit), instituição de ensino parceira da gestão estadual.

De acordo com a diretora de Ensino da Escola de Governo, Vanessa Horácio, nos últimos dois anos e meio, o Governo de Sergipe tem avançado de maneira consistente na oferta de cursos de pós-graduação para os servidores estaduais. Entre janeiro de 2023 e julho deste ano, ressaltou ela, já foram mais de 470 vagas abertas em cursos de especialização e mestrado voltados à qualificação do quadro de pessoal da administração estadual.

“A proposta do Governo de Sergipe, ao ampliar a oferta de cursos de pós-graduação, é qualificar o servidor público para um atendimento mais humanizado, para que o Estado possa prestar serviço ao cidadão de forma mais humanizada. Então, essa formação reforça a proposta da gestão estadual de humanizar cada vez mais o atendimento e os serviços prestados à população sergipana”, destacou ela.

Para a professora Samyle Regina Oliveira, coordenadora da pós-graduação em Direitos Humanos da Unit, essa especialização tem por objetivo contribuir com a melhoria da atuação e a prestação de serviços por parte dos profissionais que fazem essa especialização.

“Aqui, nós queremos discutir, evidentemente, não apenas a parte teórica, mas como aplicar a defesa dos direitos humanos nos respectivos serviços que são prestados. Há uma preocupação genuína com a transformação social a partir dos conhecimentos que são compartilhados”, explicou a coordenadora.

Servidora da Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe, Marília Santos, uma das integrantes da turma, disse se sentir lisonjeada pela oportunidade de participar desse curso. Assim como os demais alunos, ela se inscreveu para concorrer às vagas disponibilizadas, as quais foram preenchidas mediante sorteio público realizado pela Escola de Governo. “A expectativa é aprimorar tanto meus conhecimentos profissionais como me desenvolver pessoalmente”, frisou.

Já a servidora Raquel Guimarães, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), o curso irá contribuir não apenas para complementar a sua formação jurídica, mas também para formação enquanto cidadã. “Como pessoa, eu acredito que a pós em Direitos Humanos é algo que engrandece não só o currículo, mas também o repertório como ser humano, como pessoa atuante na sociedade, algo que pode contemplar a nossa visão mais geral, tanto jurídica, do nosso papel como seres humanos, até como cidadão e também na parte pessoal mesmo”, afirmou.

