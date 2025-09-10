E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 10 de setembro de 2025
Corpo da médica Daniele está sendo velado em Nossa Senhora do Socorro

O corpo de Daniele Barreto está sendo velado nesta quarta-feira (10), em um crematório, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro.

A cerimônia de despedida está prevista para às 15h, seguida do sepultamento, às 16h.

A médica Daniele Barreto, de 46 anos, acusada de envolvimento na morte do marido Lael Rodrigues, foi encontrada morta, na tarde desta terça-feira (09), horas depois de retornar ao Presídio Feminino em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo a Secretaria de Justiça, Daniele estava sozinha na cela e foi encontrada desacordada.

Foto reprodução redes sociais

