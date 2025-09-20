LEONARDO E SIMONE MENDES ESTÃO ENTRE AS ATRAÇÕES DA EXPOGLÓRIA; EM ITABI TEM DEVINHO E LEONNE O NOBRE

O final de semana está repleto de atrações e vai reunir grande nomes da musica na capital e no interior do estado.

Em Nossa Senhora da Glória, a capital do leite, no Alto Sertão Sergipano, acontece a Expo Glória. O evento começou na quarta-feira (17) e encerra neste sábado (20), com shows de Leonardo, Simone Mendes, Rikinho, entre outros.

No interior do estado, na cidade de Itabi será realizada a tradicional Corrida do Jegue. Além da irreverência da festa, o público vai curtir os shows de Solange Almeida, Leonne O nobre, Devinho Novaes, entre outros.

No Povoado Crasto, em Santa Luzia do Itanhy, tem festa dos Pescadores neste fim de semana. A programação deste sábado e domingo conta com Mikael Santos, Saiddy Bamba, Igor Paixão e muito mais.

Em Laranjeiras tem Micareme. A programação inclui desfiles de ranchos e apresentações de Anderson Neiff, Iggo Kanario, Simone Morena, Lucas Passos e muito mais.

Tem mais uma edição do Descubra Aracaju neste fim de semana. No sábado na Orlinha do Bairro Industrial; e, no domingo, tem música, gastronomia e cultura na Praça Tobias Barreto.

Foto reprodução