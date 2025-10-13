Camarote Aju 2025: sexta esgota e clientes Banese Card ganham nova chance de curtir Clientes do cartão têm vantagem especial para garantir presença na folia e parcelar em até 10x sem juros

A sexta-feira do Camarote Aju 2025, noite de estreia da festa, já está com ingressos esgotados. O sucesso da abertura, que contará com shows de Wesley Safadão, Banda Eva, Luiz Ferraz e Léo Santana, confirma a expectativa de mais uma edição marcante do evento.

Mas quem ainda quer curtir a energia do Pré-Caju neste dia tem uma nova oportunidade. O Banese Card, em parceria com o Pré-Caju, lançou uma promoção especial que permite ao cliente adquirir o combo exclusivo dos três dias de festa e parcelar tudo em até 10 vezes sem juros.

A oferta é exclusiva para portadores do cartão Banese Card, limitada a dois ingressos por CPF, e válida até esta terça-feira, 14 de outubro, ou enquanto durar o estoque.

O Pré-Caju 2025 acontece de 14 a 16 de novembro, reunindo grandes artistas e foliões de todo o Brasil Orla de Atalaia, em Aracaju/ SE.

Os ingressos podem ser adquiridos na loja oficial do Pré-Caju, localizada no segundo piso do RioMar Shopping Aracaju, ou de forma online pelo site www.pointdoingresso.com.br. Mais informações pelo telefone (79) 3085-7300 (WhatsApp).

Texto e foto Osanilde Oliveira