Prefeitura de Aracaju inaugura Feira Livre do Centro da capital

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Emsurb, inaugurou na manhã desta segunda-feira (27), a Feira Livre do Centro, localizada na Praça Hilton Lopes, entre os Mercados Centrais. Nesta primeira etapa, foram entregues oficialmente 160 bancas padronizadas a comerciantes de hortifrutis e verduras, com o objetivo de fortalecer a economia local e impulsionar a cadeia comercial da região.

A iniciativa beneficia tanto os ambulantes realocados quanto os varejistas que já atuam no entorno do Centro. Ao todo, serão 300 bancas instaladas no novo espaço.

A Prefeitura instalou mais de 50 toldos, além de um sistema elétrico completo que atende as áreas internas e externas da feira. O local também conta com iluminação automatizada, proporcionando mais eficiência e segurança para comerciantes e consumidores.

De acordo com o presidente da Emsurb, Hugo Esoj, o novo espaço, planejado pela Diretoria de Espaços Públicos em diálogo com os ambulantes, reflete o compromisso da gestão municipal em oferecer condições dignas de trabalho e em implementar soluções de caráter humano e social.

Ele disse que “a prefeita Emília Corrêa tem um compromisso com a população. Ela determinou que a organização do Centro fosse feita sem esquecer ninguém. Assim foi feito: preparamos um local coberto, estruturado e seguro, que não sofre mais com alagamentos. O piso foi elevado e o ambiente está pronto para receber os trabalhadores. Agora, todos os ambulantes que vêm para cá passam a ser permissionários, com direito ao seu espaço e à sua banca. Inicialmente, não haverá cobrança de taxa — apenas uma contribuição simbólica, de baixo valor, para manutenção do espaço”, explicou Hugo Esoj.

O presidente da Associação dos Ambulantes de Aracaju, Antônio Marcos Vieira, destacou a importância da nova feira para a categoria. “A partir de agora teremos mais dignidade, com um espaço adequado para trabalhar. Antes havia muitos problemas com furtos, mas agora teremos segurança no período noturno. O espaço coberto também ajuda muito, pois protege da chuva e do sol. É uma grande conquista para todos os ambulantes”, afirmou.

Foto PMA