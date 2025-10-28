De curiosidades a negócios: Dani Molo inspira Aracaju com empreendedorismo digital

De curiosidades a negócios: Dani Molo inspira Aracaju com empreendedorismo digitalA Campus Party Weekend reuniu mais de 10 mil pessoas no último final de semana em Aracaju, Sergipe, e teve como palestra de encerramento a mais aguardada desta edição. O palco principal “What’s Next” recebeu o youtuber e empreendedor Dani Molo, que apresentou o tema “O Jogo da Criação: Como Conteúdo Vira Negócio e Inspiração”. O evento marcou uma nova etapa na capital sergipana como polo de tecnologia e inovação.

Dani Molo é co-fundador do canal Você Sabia?, um dos maiores do Brasil em número de inscritos e visualizações. Fundado em 2013, o canal acumula mais de 46 milhões de inscritos e bilhões de visualizações, oferecendo conteúdo de curiosidades, educação e entretenimento.

Sobre a importância de Aracaju sediar o evento, Dani comentou: “A Campus Party sempre foi um grande evento nacional. É muito importante pra Aracaju receber esse movimento de tecnologia, desmistificando dúvidas e reunindo pessoas apaixonadas por programação e inovação”, destacou.

Como empreendedor digital, Dani expandiu seu alcance para além do YouTube, estruturando negócios e dando voz para temas como inovação, educação e mídia. Durante a palestra, ele percorreu sua trajetória, desde os primeiros vídeos até a adaptação às plataformas emergentes como o TikTok e à era da TV conectada, ressaltando que a adaptação é a chave para sobreviver. Ele também compartilhou insights sobre inteligência artificial e empreendedorismo: “Minha palestra mostra como a IA ajuda no Você Sabia e como é possível correr atrás dos objetivos, usar as ferramentas ao seu favor e transformar sonhos em realidade.”

O público em Aracaju se mostrou altamente receptivo, com presença de crianças, jovens e adultos, reforçando o alcance intergeracional da mensagem. Dani avaliou a recepção local como muito calorosa: “É gratificante ver todas as gerações envolvidas, desde crianças até adultos, e perceber como nossa história consegue atingir tantas pessoas.”

Ao unir entretenimento, tecnologia, empreendedorismo e adaptação ao futuro, Dani Molo ofereceu um panorama inspirador para quem deseja transformar ideias em impacto digital real.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação