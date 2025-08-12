55ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ será no dia 21, em Graccho Cardoso

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realizará na quinta-feira, 21, a 55ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ no município de Graccho Cardoso.

A partir das 8 horas, os moradores da cidade e de comunidades vizinhas terão acesso a atendimentos e serviços ofertados pelas secretarias e órgãos estaduais.

Durante todo o dia, a estrutura do programa estará concentrada no entorno do Colégio Estadual Manoel Alcino Do Nascimento com um leque de mais de 160 tipos de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, infraestrutura e educação.

Entre os atendimentos disponíveis estarão os exames médicos e odontológicos, vacinação, emissão de documentos (CIN, CPF, CNH, ID Jovem), quitação de dívidas; troca de titularidades; vistoria veicular; doação de sangue; cadastro no banco de medula óssea, atendimentos do Procon, orientação jurídica, testes de DNA, acordos de dívidas, oficinas educativas, cadastro para castração de animais, entre outros.

Toto reprodução