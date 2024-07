5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

O evento aconteceu entre os dias 14 e 17 de julho e discutiu políticas públicas voltadas à inclusão

Representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) participaram da 5ª Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada entre os dias 14 a 17 de julho. O encontro foi uma oportunidade para avaliar as políticas e ações de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos humanos das pessoas com deficiência em âmbito nacional.

A partir do tema “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência”, foram definidos quatro eixos centrais, que auxiliaram na construção do debate: estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurando a participação das pessoas com deficiência; garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada; financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência; e cidadania e acessibilidade. A partir disso, foram realizadas palestras e apresentações com especialistas e convidados, workshops, painéis de discussão, sessões de perguntas e respostas, exposições e eventos sociais.

A coordenadora de políticas públicas em defesa da pessoa com deficiência da Seasic, Suellen Grazielle Silva Garcia, conta que o evento representou uma oportunidade de aprendizado, conexão e crescimento pessoal. “Desde o momento em que cheguei, fui acolhida por uma comunidade vibrante e inclusiva, em que cada voz é valorizada e cada história tem um impacto significativo. As palestras e workshops foram enriquecedores, abordando desde inovações tecnológicas até políticas de inclusão e histórias de superação”, destacou.

Para Suellen, as conexões estabelecidas durante o evento foram a parte mais valiosa. “Saio com um renovado senso de propósito e a determinação de continuar defendendo a igualdade e os direitos das pessoas com deficiência. Também tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, compartilhar experiências e aprender com suas trajetórias”, complementou.

A conferência contou com uma estrutura acessível: intérpretes de libras, legendas em tempo real, rampas de acesso e espaços reservados para garantir que todos pudessem participar plenamente, reforçando a importância de criar ambientes inclusivos, uma das bandeiras defendidas durante os quatro dias de conferência.

Foto: Ascom/Seasic