5ª edição do Prêmio Olho Vivo vai eleger ‘Os Melhores de 2024’

5ª edição do Prêmio Olho Vivo é lançada com objetivo de eleger ‘Os Melhores de 2024’

A 5ª edição do Prêmio Olho Vivo foi lançada na noite desta quarta-feira, 18 de dezembro, na Varanda dos Lagos em Aracaju e reuniu jornalistas, autoridades e personalidades. O idealizador da honraria, Fredson Navarro e a comissão organizadora que conta também com Felipe Martins, Marcele Machado e Vailton Linhares, receberam os convidados e fizeram a apresentação da 5ª edição do Prêmio em clima de confraternização.

A noite festiva foi aberta com a apresentação do grupo Hayffa Show que deu as boas vindas aos convidados com muito glamour e sensualidade da dança do ventre. O cantor Petrel fez um show intimista com repertório eclético.

Durante a apresentação, Fredson Navarro explicou as novidades desta edição do Prêmio, começando pelo lançamento, recordou o sucesso das edições anteriores e abriu as indicações para categorias através do Instagram do jornalista @fredsonnavarro e @olhovivo.cinform

Cerca de 40 personalidades serão homenageadas entre políticos, comunicadores, educadores, empreendedores, artistas, produtores culturais, profissionais do universo jurídico, da segurança, esportistas e da saúde.

A primeira etapa da premiação começou através da votação popular com indicações nas redes sociais. Os três mais votados em cada categoria serão avaliados pela comissão do prêmio que vai avaliar o trabalho realizado, relevância para a sociedade e alcance.

Os mais bem avaliados conquistarão o prêmio como destaque em cada área de atuação.

O resultado será divulgado na edição do Olho Vivo do dia 25 de janeiro de 2025 e os vencedores vão receber o Troféu Olho Vivo durante a solenidade no dia 29 de janeiro no Porto Farol.

O Prêmio Olho Vivo é uma realizacão do Cinform Online em parceria com a Navarro Comunicação.

Por Martins Assessoria Digital e Marketing – Foto: Acrisio Siqueira