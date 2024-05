65 dias para Olimpíadas: Corona Cero leva fãs da marca para Paris

Cerveja oficial dos Jogos Olímpicos convida as pessoas a viverem experiências únicas ao ar livre, desta vez, na capital francesa

Paris inspira o visitante a aproveitar mais a vida lá fora, colecionando experiências inesquecíveis e curtindo o máximo de tempo. Inclusive, é a primeira vez que os Jogos Olímpicos na cidade serão ao ar livre! Com isso em mente, Corona Cero, cerveja oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, entra em cena para convidar seus fãs a vivenciarem momentos de ouro. Faltando 65 dias para a abertura oficial do evento, Corona Cero cria os “Momentos de Ouro em Paris”, com direito a viagens com acompanhante para a “Cidade Luz”, além de poder ganhar mais de 500 prêmios instantâneos todos os dias.

“Como cerveja oficial dos Jogos Olímpicos, queremos estar com os fãs em todos os momentos olímpicos, fazendo parte de tudo o que acontece durante esse grande evento. E para iniciar tudo o que queremos construir, trazemos essa experiência premium imperdível, com a cara de Corona Cero, proporcionando aos felizardos ver desde um pôr do sol às margens do rio Sena até torcer in loco pelos atletas, logicamente, sempre com uma Corona em mãos”, afirma Gabriela Gallo, Head de Corona no Brasil.

A ação acontece até o dia 11 de agosto e não é necessário adquirir Corona para concorrer – porém com um cupom fiscal com alguns em mãos, as chances de ganhar aumentam. Além das viagens para Paris durante os Jogos Olímpicos que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto, os participantes podem ganhar prêmios como minigeladeiras Corona + R$ 500,00 em cartão pré-pago, vouchers digitais para usar no Zé Delivery e coolers Corona, entre outros. Os consumidores de todo o Brasil, maiores de 18 anos, podem participar.

Por ser zero álcool, a marca reforça o compromisso do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da AB Inbev pelo consumo moderado e por um mundo melhor, em uma parceria que vai levar mensagens de conexão, moderação e celebração para bilhões de fãs ao redor do mundo. Além dos Jogos Olímpicos de 2024, a parceria de Corona Cero vai durar até 2028 incluindo também o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e os Jogos Paralímpicos.

“Momentos de Ouro em Paris”: veja como participar!

Para participar, basta acessar o site https://www.coronacerveja.com.br/momentosdeouro no período das 14h do dia 29/04/24 até as 14h do dia 11/08/24 (horários de Brasília), cadastre os dados pessoais e ganhe 1 número da sorte para concorrer aos sorteios e 1 chance de ganhar 1 prêmio instantâneo.

Para aumentar as chances de ganhar, compre os produtos participantes Corona e cadastre o cupom fiscal ou pedido Zé Delivery no site da Promoção. A cada produto Corona adquirido e cadastrado, o participante recebe 1 número da sorte para concorrer aos sorteios e 1 chance de ganhar um prêmio instantâneo por cupom fiscal cadastrado.

Comprando no Zé Delivery, a cada produto Corona adquirido e cadastrado o participante recebe 2 números da sorte para concorrer aos sorteios e 1 chance de ganhar 1 prêmio instantâneo por pedido Zé cadastrado.

Guarde todos os comprovantes fiscais cadastrados na Promoção.

Em caso de dúvidas, confira o FAQ preparado por Corona Cero: https://www.coronacerveja.com.br/momentosdeouro/faq

