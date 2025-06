6ª Conferência Municipal das Cidades é realizada em Aracaju

Formular propostas que reflitam as reais necessidades da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis. Esse é o objetivo da 6ª Conferência Municipal das Cidades (CMC), que tem como tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento: Caminho para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. O evento foi realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), na última terça-feira (10) e na última quarta-feira (11).

De acordo com a Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que realizou a abertura da conferência, o momento foi muito importante, já que os cidadãos puderam ser ouvidos e deram sua contribuição para construir uma cidade mais igualitária. “A cidade é nossa casa, e só pode ser construída de forma coletiva. A última Conferência foi realizada em 2013, estamos há 12 anos sem um evento como esse, o que é preocupante, porque isso aqui é um start de muitas coisas positivas para uma cidade. Queremos construir uma cidade acessível, sustentável, inclusiva, inteligente, moderna. E isso só vai acontecer através do diálogo com a sociedade civil, para que as melhorias sejam feitas dentro da realidade”, explicou.

As reuniões dos grupos de trabalho discutiram temas de habitação, regularização fundiária, mobilidade urbana e saneamento, além de questões ambientais, com o intuito de formular propostas. No segundo dia, as propostas foram apresentadas à plenárias para serem aprovadas. Durante a etapa, também foram eleitos os delegados, representando cada grupo de trabalho. As propostas aprovadas formaram um relatório que será encaminhado à Conferência Estadual, que acontecerá em agosto.

Maria Elisângela dos Santos, representante da sociedade civil que se inscreveu como delegada, reforçou a relevância da Conferência. “Esse espaço é importante não só para as discussões habitacionais e de regularização, mas para as discussões de uma Aracaju que queremos. Esse espaço é a oportunidade ideal para formularmos propostas para que melhorem a nossa convivência e o espaço para cada cidadão”, declarou.

Jorge Edson, liderança do Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos afirmou que a participação dos movimentos sociais é fundamental para construir uma cidade mais justa e sustentável. “Uma cidade que o desenvolvimento atenda a todos, principalmente àqueles que mais precisam”, frisou.

Ao final, foram designados os delegados que representarão a capital sergipana na Conferência Estadual das Cidades, prevista para acontecer no mês de agosto. Foram distribuídos por segmentos:

Poder Público Municipal – 18 delegados

Movimentos Populares – 15 delegados

Trabalhadores – 06 delegados

Empresários – 01 delegados

Entidades Profissionais e Acadêmicas – 02

ONGs – 02

Também participaram do evento representantes do Governo do Estado, da Câmara Municipal de Aracaju, representantes das secretarias municipais, da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT/SE), da Associação dos Dirigentes de Empresas da Indústria Imobiliária de Sergipe (ADEME), do Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), do Movimento Sem Terra (MST) e do Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (MOTU).

