6ª Corrida e Caminhada McPherson ocorre no dia 28 de setembro

Evento esportivo comemora os 50 anos Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe

Neste sábado, 28, às 15h, ocorrerá em Aracaju a 6ª Corrida e Caminhada McPherson, um evento promovido pela Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ Sergipe) em celebração aos 50 anos da instituição no Estado. O evento, que visa promover a interação comunitária e conscientizar sobre a importância dos exercícios físicos e cuidados com a saúde, acontecerá na Praia Formosa, no bairro 13 de Julho.

A corrida contará com um percurso de 5 quilômetros, enquanto a caminhada será de 3 quilômetros. Todos os participantes que completarem o circuito serão agraciados com medalhas de participação, reconhecendo o esforço e o comprometimento demonstrados durante o evento.

Em mais um ano, a Corrida e Caminhada McPherson se destaca pelo seu caráter solidário. Durante o evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis que serão destinados à assistência social da igreja. Os itens coletados serão utilizados para montar cestas básicas que serão distribuídas a famílias e entidades carentes do estado, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de vida de muitas pessoas.

Os interessados em participar deste evento têm a oportunidade de se inscrever por meio de um formulário online (https://forms.gle/7jjfd857MHmGZAmg9). A taxa de inscrição para o público em geral é de R$50, e inclui uma camiseta do evento. Pessoas com 60 anos ou mais pagam apenas R$30, tornando a corrida acessível a todas as faixas etárias. Além disso, pessoas com necessidades especiais (PNE) terão a inscrição isenta.

“Estamos muito empolgados com a 6ª Corrida e Caminhada McPherson, especialmente por ser um evento que celebra os 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe. Nosso objetivo é promover a união através da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, estendendo a mão para quem mais precisa. Acreditamos que esse evento não apenas reforça a importância do cuidado com a saúde física, mas também nos dá a oportunidade de contribuir de forma significativa para melhorar a vida de muitas famílias em situação de vulnerabilidade no nosso estado”, afirma Júlio César, organizador do evento.

Aimée Semple McPherson

A corrida e caminhada leva o sobrenome de Aimée Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, em homenagem ao legado que ela deixou. Aimee foi uma evangelista americana pioneira, conhecida por sua dedicação ao ministério e por fundar a igreja em 1923. A escolha do nome da corrida celebra a sua influência e coincide com o mês em que a IEQ comemora seu aniversário em Sergipe, destacando a importância histórica.

Fonte e foto Comunicação Quadrangular – IQS