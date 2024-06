‘6º Desapegou! Fashion Day’ acontece neste fim de semana em Aracaju

Evento com acesso gratuito será realizado nos dias 8 e 9 de junho no Shopping Jardins

Na semana em que o mundo celebra o Dia do Meio Ambiente, o Shopping Jardins conecta o universo da moda à economia circular e acolhe a 6ª edição do ‘Desapegou! Fashion Day’ em Aracaju (SE). O evento acontecerá neste fim de semana e estará aberto ao público no sábado, 8 de junho, das 10h às 22h, e no domingo, 9 de junho, das 14h às 21h. O acesso será gratuito e, no espaço localizado próximo à loja Kalunga, estarão reunidos mais de 1.600 itens de grandes marcas. Roupas, calçados, bolsas e acessórios em perfeito estado de conservação serão comercializados a preços irresistíveis, com valores a partir de R$10, convidando o público a exercitar o upcycling e dar um novo uso a peças que não fazem mais sentido para outras pessoas.

As organizadoras do evento, Amanda Maria e Marina Conde, destacam que, além de aproveitar as oportunidades de boas compras, o consumidor pode ser contemplado com presentes incríveis. “Selecionamos 80 peças que estarão com a marcação da nossa tag de ouro bem escondidinha. Ao passar pelo caixa, o cliente pode ser surpreendido com uma destas tags e ser contemplado com prêmios como makes, looks, consultorias, vouchers, pizzas, massagens e muito mais”, explica Amanda Maria.

Marina Conde destaca também que as pessoas que já realizaram o desapego e entregaram peças no Brechó Amanda e Maria para serem comercializadas terão a oportunidade de conhecer os produtos e realizar compras antecipadamente. “Na sexta-feira, 7 de junho, teremos um momento só nosso com as nossas desapegadas, em um coquetel, regado a muito vinho e comidinhas gostosas, preparado pela Santo Vinho. Neste dia, o acesso será restrito a convidadas, mas nos dias 8 e 9, o evento estará 100% aberto ao público”, ressalta a organizadora.

