7 de Setembro: confira o funcionamento dos serviços municipais

Em virtude do feriado nacional deste sábado, 7 de setembro, em comemoração ao dia da declaração da independência do Brasil, alguns serviços municipais sofrerão alteração nesta data. Com exceção daqueles considerados essenciais, saiba como fica o funcionamento dos órgãos e serviços públicos de Aracaju neste feriado.

Confira o que abre e fecha:

Saúde

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, localizado na Coroa do Meio, retoma o funcionamento na segunda, dia 9, das 7h às 19h, com atendimento de segunda a sexta.

Os atendimentos do Programa Ver a Vida acontecem somente até a sexta, dia 6, retornando normalmente na segunda, dia 9.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento no dia 9.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), inserido na Rede de Atendimento Especializado (Reae), que funciona de segunda a sexta, não funcionará no sábado, 7 de setembro, retomando os atendimentos na segunda-feira, dia 9, a partir das 7h.

A vacinação nos três shoppings da capital não acontecerá no sábado, dia 7 de setembro, retornando no sábado seguinte, dia 14.

Mercados e feiras

O mercado central Maria Virgínia Franco funcionará até às 13h.

Os Mercados de Artesanato Antônio Franco e Thales Ferraz terão seus horários de funcionamento estendidos até às 15h, atendendo ao fluxo turístico.

Os mercados setoriais: Milton Santos, no Augusto Franco; Miguel Arraes, no Bugio; Viana de Assis, no Santos Dumont; Roberto Silveira, no Bairro América; Carlos Firpo, no Siqueira Campos; e o Alcino Barros, no 18 do Forte; funcionarão até às 13h.

Feiras Livres de sábado funcionarão normalmente.

Operacional

A coleta do lixo domiciliar ocorrerá normalmente, os demais serviços de limpeza serão realizados com redução de equipes.

Os ecopontos da cidade estarão fechados.

Não haverá ações do programa Cata Treco.

Parques e Chica Chaves

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h.

Já o Centro de Artesanato Chica Chaves estará fechado.

Orla Pôr do Sol

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Área de Proteção ao Ciclismo e Corrida de Rua

A “Área de Proteção para a Prática de Ciclismo e Corrida da Orla da Atalaia”, na avenida Santos Dumont, será interditada, das 5h às 10h, garantindo aos esportistas a segurança necessária para a prática esportiva. A área compreende os trechos que vão do Farol da Coroa do Meio até o fim da Passarela do Caranguejo.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque da Sementeira; a Coordenadoria de Apoio Educacional às Pessoas com Deficiência (Coepd/CAP); e as unidades de ensino municipais não funcionarão no feriado de 7 de setembro.

Funcaju

Todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) estarão fechadas no dia 7 de setembro, retornando às atividades na segunda-feira, 9.

Fundat

A sede e todas as unidades da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) estarão fechadas no feriado, dia 7 de setembro, retornando às atividades na segunda-feira, dia 9.

