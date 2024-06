8ª edição do Projeto Jogando Limpo com Mangue acontece na 5ª

Evento alusivo à Semana do Meio Ambiente, acontece nesta quinta-feira (20), destacando a importância da preservação do meio ambiente e de práticas sustentáveis

O projeto Jogando Limpo com o Mangue é uma iniciativa ambiental, realizada há 8 anos pelo RioMar Aracaju, para chamar a atenção da sociedade sobre a degradação dos manguezais e a necessidade de preservação do ecossistema. A proposta engloba ações educativas e coleta simbólica de resíduos sólidos descartados de maneira incorreta nos mangues. O projeto faz parte das comemorações do empreendimento pela Semana do Meio Ambiente e acontece nesta quinta-feira, dia 20 de junho, em frente à Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE), na Avenida Beira Mar.

O evento inicia às 8h com programação cultural de um Trio Pé de Serra. A abertura oficial acontece às 9h15 com abordagens sobre a importância dos manguezais, sendo seguida pela principal ação do movimento ambiental, que é a coleta simbólica de resíduos, em uma faixa de 1km de mangue.

O Projeto Jogando Limpo com o Mangue conta com o apoio e parceria do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM), Ibama, Polícia Ambiental, Marinha do Brasil, Emsurb, Guarda Municipal, Care, Federação Sergipana dos Remadores, Deso, Energisa, Governo de Sergipe, Prefeitura Municipal de Aracaju e Maratá. A ação conta também com o voluntariado de alunos do IJCPM, colaboradores do RioMar Aracaju e a sociedade em geral.

“A ideia do projeto é despertar a consciência das pessoas em relação ao ecossistema e aproveitar o momento da coleta simbólica para mostrar à sociedade o nível de degradação existente no mangue. A coleta acende o sinal de alerta não só para a necessidade da preservação dos manguezais, mas também para a proteção do planeta”, destaca a coordenadora de Sustentabilidade do RioMar, Vivianne Andrade.

Vale ressaltar que o mangue é considerado um ecossistema de preservação permanente, segundo o Código Florestal. A população pode denunciar crimes ambientais acionando o Pelotão da Polícia Ambiental de Sergipe (PPAmb), através do número 190.

Serviço

O quê? 8ª edição do Jogando Limpo com o Mangue, projeto que visa chamar a atenção da sociedade sobre a degradação dos manguezais e a necessidade de preservação do ecossistema.

Quando? Quinta-feira, 20 de junho.

Onde? Em frente à AEASE, na avenida Beira Mar.

Programação? Trio Pé de Serra (8h) l Abertura oficial (9h) l Explicação sobre o projeto (9h15) l Ação de coleta simbólica do mangue (9h30) l Encerramento (11h30)

Parceiros? IJCPM, FPPM, Ibama, Polícia Ambiental, Marinha do Brasil, Emsurb, Guarda Municipal, Care, Federação Sergipana dos Remadores, Deso, Energisa, Governo de Sergipe, Prefeitura Municipal de Aracaju e Maratá

Foto: Arquivo RioMar Aracaju

Lotti+Caldas Comunicação