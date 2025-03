8ª EGBÉ transforma Aracaju em palco da cultura afro-brasileira

De 29 de março a 5 de abril de 2025, a 8ª edição da EGBÉ – Mostra de Cinema Negro acontece em Aracaju, evento que se consolidou como um dos mais importantes espaços de celebração e reflexão sobre a cultura afro-sergipana e a produção audiovisual negra no Brasil. Este ano traz como tema o conceito africano Sankofa, um convite para revisitar saberes ancestrais e fortalecer o protagonismo negro no presente e futuro.

A mostra tem como objetivo promover o resgate da ancestralidade por meio da arte, refletindo sobre a importância de preservar o legado cultural e histórico das populações negras em um contexto de diáspora. Para isso, a programação contará com uma série de exibições de filmes nacionais e internacionais, com ênfase em filmes de países do continente africano, além de diálogos com cineastas como Lucas H. Rossi dos Santos, diretor de Othelo, o Grande, e Nayra Albuquerque, diretora de Ginga Reggae na Jamaica do Brasil.

Outro destaque da edição são as homenagens a Mariano Antônio e Valdice Teles, duas personalidades fundamentais do teatro negro sergipano. A cerimônia de entrega do Troféu Severo D’Acelino, realizada durante a abertura da Mostra, celebra a trajetória desses artistas e reafirma sua contribuição essencial na construção e valorização das tradições culturais afro-brasileiras, com ênfase no teatro e na resistência cultural em Sergipe.

“Esta edição da EGBÉ é uma verdadeira celebração do resgate da nossa memória afro-sergipana que também é afro-brasileira. É o contato com nossa memória que nos fortalece e nos move a produzir cinemas negros. O conceito de Sankofa, que nos inspira a revisitar nossas raízes para construir um futuro melhor para nós, pessoas negras e todas as pessoas, está presente em cada atividade do evento”, afirma Luciana Oliveira, diretora-geral da mostra.

Com uma programação diversificada e inovadora, a EGBÉ se expande para além do cinema, contemplando iniciativas voltadas à memória e à educação. O evento oferecerá uma oficina de som e oralidade, dedicada à preservação da história oral, além de debates sobre cinema negro e educação antirracista. Também contará com mesas temáticas sobre os diálogos entre história e audiovisual negro, teatro negro e cinema, e um Encontro de Profissionais Negros do Audiovisual Sergipano, com a presença de Anna Andrade, conselheira nordeste da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro – APAN, fortalecendo a presença e o protagonismo negro na indústria cinematográfica. A programação ainda inclui uma Mostra Infantil, pensada para ampliar o acesso das crianças ao cinema negro e incentivar o protagonismo das novas gerações.

O evento será encerrado com um dos momentos mais esperados, o Baile Charme com o Rolê Dy Negrão, que traz a energia e a cultura do movimento Black Rio, com a presença confirmada de Dom Filó, ícone da música e audiovisual negro no Brasil. O som ficará por conta do DJ Rafa Aragão e Mestre Saci, representando a conexão entre a memória da resistência cultural e a atualidade do movimento negro.

Sobre a EGBÉ

A EGBÉ – Mostra de Cinema Negro é um evento anual realizado com o objetivo de promover a cultura e o cinema negro no Brasil, além de ser uma plataforma de debate sobre questões raciais e protagonismo no audiovisual. Criada para dar visibilidade ao trabalho de cineastas negros e artistas afro-brasileiros, a Mostra se consolidou como um espaço importante de resistência e afirmação da cultura negra. A 8ª edição se reafirma, assim, como um importante evento de valorização da cultura negra, um espaço de resistência cultural e política, e uma plataforma de formação e fortalecimento da identidade afro-sergipana, promovendo debates essenciais sobre o papel do cinema e da educação na luta contra o racismo e pela valorização da memória negra.

Programação completa

29 de março – sábado

Local: Cine Vitória

16h – Mesa: Atravessamentos entre Teatro e Cinema Negro

18h30 – Homenageado com o Troféu In Memoriam: Mariano Antônio Ferreira e Valdice Teles

19h – Exibição do Longa Convidado “Othelo, o Grande” – Dir. Lucas H. Rossi dos Santos (2023)

20h30 – Diálogo com o diretor do filme

31 de março – segunda

Local: Centro de Criatividade

14h às 17h – Oficina “Som e Oralidade” com Edwyn Gomes e Gabriel Muniz

Local: Cine Vitória

15h – Mostra Infantil

19h – Mostra oficial EGBÉ

1 de abril – terça

Local: Centro de Criatividade

14h às 17h – Oficina “Som e Oralidade” com Edwyn Gomes e Gabriel Muniz

Local: Cine Vitória

15h – Mostra convidada – EGBÉ + MIMB: Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba

19h – Mesa (online): Cinema Negro e Educação Antirracista

2 de abril – quarta

Local: Centro de Criatividade

14h às 17h – Oficina “Som e Oralidade” com Edwyn Gomes e Gabriel Muniz

Local: Cine Vitória

15h – Filmes moçambicanos seguida de bate-papo com a curadora Yérsia Assis

18h30 – Exibição do Longa Convidado “Ginga Reggae na Jamaica do Brasil” – Dir. Nayra Albuquerque (2023)

19h30 – Bate-papo com a diretora do filme

3 de abril – quinta

Local: Centro de Criatividade

14h às 17h – Oficina “Som e Oralidade” com Edwyn Gomes e Gabriel Muniz

Local: Cine Vitória

15h – Mostra Infantil

19h – Filmes angolanos seguida de bate-papo com a curadora Yérsia Assis

4 de abril – sexta

Local: Centro de Criatividade

14h às 17h – Oficina “Som e Oralidade” com Edwyn Gomes e Gabriel Muniz

19h – Mostra convidada – EGBÉ + Infinita: Festival de Cinemas Negros e Indígenas

20h30 – performance “Corpo-Terra” com Jonathan Rodrigues.

5 de abril – sábado

Local: Cine Vitória

15h – Encontro de profissionais do audiovisual negro sergipano (Cine Vitória)

18h – Encerramento da 8ª EGBÉ: exibição do filme “Black Rio, Black Power” – Dir. Emílio Domingos

19h30 – Mesa: Diálogos entre História e Audiovisual Negro. Convidados: Dom Filó (CULTNE); Petrônio Domingues (UFS); Mediação: Kênia Freitas (UFS/ FICINE/SANKOFA)

Local: Doca

21h – Show de Encerramento com DJ Rafa Aragão, Rolê DY Negrão (Baile Charme) e Mestre Saci

23h – Encerramento

Serviço

Data: 29 de março a 5 de abril de 2025

Locais:

Cine Vitória – Praça Olympio Campos (Galeria Rua do Turista), bairro Centro.

Centro de Criatividade – Rua Dom Bosco, n.º 119, bairro Cirurgia.

Doca – Avenida Desembargador Maynard, n.º 92, bairro Cirurgia.

Texto e foto Ayalla Anjos – Assessoria de Comunicação