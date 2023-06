8ª noite do Arraiá do Povo reúne milhares de pessoas na Arena de Shows

O clima aconchegante da noite foi propício para os forrozeiros se acomodarem à frente do Palco Rogério, nesta sexta-feira, 9, durante o oitavo dia do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O evento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), foi mais uma vez um sucesso de público, que aguardaram ansiosamente nomes como Jonas Esticado e Adelmário Coelho.

O esquenta foi feito por Jaílson Soul, artista sergipano que já trabalhou como backing vocal para cantores do estado, como Amorosa e Rogério, nomes que ele relembra com muito carinho. “Cantar nesse palco é reviver o que Rogério trouxe de legado para nós. Fomos muito amigos, cantei para ele em 1997, gravei algumas canções e fiz homenagem no palco, porque ele é uma lenda que levou nossa música para o Brasil todo”, admitiu o artista que incluiu ‘Sergipe é o País do Forró’ e ‘Santo Forrozeiro’ no repertório.

O segundo a subir ao palco principal foi Adelmário Coelho. O cantor destacou a animação do público presente, que cantou músicas tradicionais como ‘Anjo Querubim’, ‘O Neném’ e ‘Carolina’. “É uma alegria muito grande vir a Sergipe, ser abraçado de forma tão carinhosa, tão generosa, dentro desse grande projeto que é o Arraiá do Povo. Aqui você encontra muita gente que vem curtir essa grande festa e eu fico feliz em participar”, disse o cantor baiano, que começou a carreira em 1994 e recebeu vários fãs depois do seu show.

Fã do cantor, Mônica Anunciação dos Anjos contou que é sempre um prazer ver o seu ídolo no palco. A comerciante foi uma das pessoas que tiveram o prazer de acessar o camarim do artista e a oportunidade de dançar uma música com o ídolo. “Eu não perderia o show de Adelmário. Foi uma maravilha. Adorei quando o filho dele entrou. Na verdade, estou amando toda a festa, a população pode vir tranquila!”, convidou a comerciante de comidas típicas na Vila do Forró, área externa do Arraiá do Povo.

Jeanny e Dedé Brasil assumiram o palco logo em seguida e foi o momento de recordar as músicas clássicas do forró, que ainda estão na cabeça do povo. O cantor rapidamente lembrou da homenagem que o governo fez a Rogério. “Ele fez parte da história do forró em Sergipe e ainda faz. O nosso São João leva o nome de Rogério, afinal, ‘Sergipe é o país do forró’. Estamos aqui defendendo nossa cultura e ao mesmo tempo homenageando aqueles que já não estão por aqui”, declarou.

A cantora, por sua vez, destacou as músicas antigas que apresentou na noite. “Cantar no palco de Rogério, que foi um defensor da cultura, significa propagar nossa cultura, assim como fazemos ao cantar músicas das antigas e que estão na boca do povo”, salientou Jeanny.

Última atração da noite, Jonas Esticado destacou o acolhimento do povo sergipano e vibrou por se apresentar no Arraiá do Povo. “Esse é um estado muito especial para mim e para minha carreira, é uma galera que sempre me recebeu com muito carinho e respeito e o São João daqui é diferenciado. Você sente a energia do povo, a galera cantando todas as músicas. Fico muito feliz em estar aqui”, declarou o cantor, que horas antes havia se apresentado no Arrastapé do 18 do Forte.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e TAG e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Erick O’hara